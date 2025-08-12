Χαρδαλιάς: Σημαντική επένδυση €1,8 εκατ. για το κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα
22:10 - 12 Αυγ 2025

Χαρδαλιάς: Σημαντική επένδυση €1,8 εκατ. για το κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα

Την προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του ΑΟ Νέας Σμύρνης «Μίλων» υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του συλλόγου Μιχάλης Σακελλαρίδης, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για 281 μεγάλα έργα στο Λεκανοπέδιο έως το 2028. Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης των συνθηκών άθλησης και ασφάλειας, καθώς και αναβάθμιση της αισθητικής και λειτουργικότητας του χώρου των 1.130 τ.μ.. Μεταξύ άλλων, θα ενισχυθεί η θερμοϋγρομόνωση, θα γίνουν τοπικές επισκευές και θα ανακαινιστούν οι κερκίδες VIP και τα αποδυτήρια.

«Πριν από έναν μήνα, όταν βρέθηκα στη Νέα Σμύρνη για να επισκεφθώ μαζί με τον καλό φίλο Δήμαρχο Γιώργο Κουτελάκη έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια στην περιοχή, τόνισα κάτι: ότι δεν θα κάνουμε – ούτε εδώ, ούτε πουθενά – έργα βιτρίνας, αλλά ουσίας. Έργα που είχαν κολλήσει επί δεκαετίες και τώρα προχωρούν, με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Και η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα» υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Σήμερα, ανοίγουμε μια νέα σελίδα στη λαμπρή ιστορία του πρώτου κλειστού γυμναστηρίου της Αττικής, στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί σημαντικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Η αναβάθμιση του «Μίλωνα» δεν είναι απλώς ένα ακόμα έργο. Δείχνει τον σεβασμό μας στο ιστορικό σωματείο του Μίλωνα αλλά και αντανακλά με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον ολιστικό σχεδιασμό μας για να καταστήσουμε την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας κυρίαρχη στον αθλητισμό, με άρτιες, υπερσύγχρονες υποδομές σε όλη την Αττική, που μπορούν να φιλοξενήσουν με απόλυτη επιτυχία διοργανώσεις διεθνούς κύρους».

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών της Νέας Σμύρνης, αποτελεί ένα μόνο μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο Δήμο την επόμενη τετραετία, ύψους 23 εκατ. ευρώ. «Ανάμεσα στα έργα που έχουμε δρομολογήσει, ξεχωρίζει βεβαια το Νέο Κλειστό Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Γυμναστήριο της οδού Αρτάκης της Νέας Σμύρνης. Και μέσα στα επόμενα χρόνια, θα παραδώσουμε στους πολίτες ένα ακόμα εμβληματικό έργο αθλητικής υποδομής, χωρητικότητας 3.500 θέσεων και συνολικού προϋπολογισμού 20,85 εκατ. ευρώ. Ένα έργο που προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την αθλητική ζωή όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της Αττικής. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια απέναντι στους πολίτες, συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας σε κάθε γειτονιά – ούτε κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο».

Χαιρετίζοντας την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Κουτελάκης δήλωσε τα εξής: «Ένα ακόμα σημαντικό έργο για την πόλη μας και τον αθλητισμό της, παράλληλα με αυτό του Μεγάλου Κλειστού Γηπέδου της οδού Αρτάκης, θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα στις εγκαταστάσεις του ‘Μίλωνα’ από την Περιφέρεια Αττικής και με χρηματοδότησή της. Έργο σημαντικό και αναμενόμενο με αγωνία, καθότι θα ενισχύσει τον φέροντα οργανισμό του «Μίλωνα» – κτήριο της δεκαετίας του 1960 – ενώ θα βελτιώσει τις θερμοϋγρομονώσεις του που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και τραυματίζουν το κέλυφος καθημερινά. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά που αναγνωρίζει την σημαντικότητα του αθλητισμού και των υποδομών του για την πόλη μας και ένα έργο «ξεχασμένο» το έφερε στο προσκήνιο και το δημοπρατεί άμεσα».

«Σήμερα ξεκίνησε για το σύλλογο μας μία νέα εποχή γεμάτη ελπίδες και προοπτική. Οι υπογραφές για ένα έργο που θα αναβαθμίσει το κλειστό μας γυμναστήριο για πρώτη φορά μετά από πενήντα και πλέον χρόνια. Ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα στον Μίλωνα να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΑΟΝΣ «Μίλων», Μιχάλης Σακελλαρίδης και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, για τη μεγάλη συμβολή του έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό το έργο. Ευχαριστούμε και όσους βοήθησαν στο πέρασμα των ετών για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 22:09
