Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα: Επείγουσες εκκενώσεις και δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Η χώρα μας βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους από πλευράς πυρκαγιών, καθώς πολλαπλές εστίες φωτιάς καίνε σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και αναστατώνοντας τη ζωή χιλιάδων πολιτών.

Από την Πρέβεζα και τη Βόνιτσα μέχρι τη Χίο και το Μεσολόγγι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ασταμάτητο αγώνα για να περιορίσουν τη φωτιά, αντιμετωπίζοντας δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες που επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με πολλές κοινότητες να εκκενώνονται προληπτικά για να αποφευχθούν θύματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται σημαντικές ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών ενισχύονται από εναέρια μέσα, εθελοντές και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να περιοριστεί το μέγεθος της καταστροφής και να προστατευθούν ζωές και περιουσίες.

Στα μέτωπα των πυρκαγιών επιχειρούν αυτή τη στιγμή 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας συνολικά 62 εναέρια μέσα συμμετείχαν ενεργά στη μάχη με τις φλόγες, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Μεγάλη αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην Πρέβεζα – Καταστροφές σε σπίτια, εκκενώσεις 11 χωριών

Μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε το απόγευμα στην πυρκαγιά που μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Η πυρκαγιά, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους, πέρασε την Ιόνια Οδό και καίει δασικές εκτάσεις και ελαιώνες, ενώ εμφανίζει διάσπαρτες εστίες. Σύμφωνα με το 112, οι πολίτες στον Γυμνότοπο κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Κερασώνα, ενώ προληπτικές εκκενώσεις διατάχθηκαν για τον Άγιο Γεώργιο και το Δρυόφυτο, με κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και το Κέντρο Υγείας του Θεσπρωτικού.

Λίγο πριν τις 6 μ.μ., νέα μηνύματα του 112 κάλεσαν τους κατοίκους στο Βαθύ και την Αγία Παρασκευή να απομακρυνθούν προς Κερασώνα, ενώ οι κάτοικοι σε Παπαδάτες, Γαλατά, Ριζοβούνι, Μελιανά και Ζερβό τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα. Η Παλαιά Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Πρέβεζας παραμένει κλειστή.

Η φωτιά έφτασε στις κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Δρυόφυτου και Παντάνασσας, με αποτέλεσμα το 112 να καλέσει τους κατοίκους των χωριών Ανωγειατά και Παντάνασσα του Δήμου Αρταίων να εκκενώσουν προς την πόλη της Άρτας.

Γύρω στις 6:30 μ.μ., νέο μήνυμα στάλθηκε σε Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατά, με οδηγία εκκένωσης προς Θεσπρωτικό. Λίγο πριν τις 9 μ.μ., κάτοικοι σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κλήθηκαν να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κατάσταση στον Γυμνότοπο είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά έχει περάσει μέσα από τρία χωριά, με καταστροφές σε σπίτια σε Άγιο Γεώργιο, Δρυόφυτο και Γυμνότοπο, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει μείνει χωρίς νερό και ρεύμα. Συνολικά έχουν εκδοθεί ειδοποιήσεις εκκένωσης για 11 χωριά.

Στις 20:00 μ.μ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό Όργανο Ηπείρου στη Φιλιππιάδα, όπου συζητήθηκε η σοβαρή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των πυρκαγιών. Αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε την κατάσταση δύσκολη και επισημαίνει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τονίζοντας πως η έλλειψη επαρκών εναέριων μέσων πυρόσβεσης οφείλεται στο γεγονός ότι καίγεται ολόκληρη η Ελλάδα.

Προβλήματα στην παροχή νερού σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα

Σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν οι περιοχές της Πρέβεζας, της Άρτας και της Λευκάδας.

Η φωτιά έχει πλήξει τις πηγές υδροδότησης που τροφοδοτούν τα τρία αυτά σημαντικά αστικά κέντρα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην παροχή νερού.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου και στο Θεσπρωτικό έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους και τις υπηρεσίες.

Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Παλιάμπελα Βόνιτσας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 85 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες για την υποστήριξη των δράσεων.

Ο δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας, Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε την κατάσταση δύσκολη, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς θερμούς ανέμους που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Ένας πολίτης υπέστη ελαφρά εγκαύματα. Το ανάγλυφο του εδάφους δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν οικισμοί, γεγονός που επιτρέπει στις δυνάμεις πυρόσβεσης να αναθεωρήσουν το σχεδιασμό τους, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία κτηνοτροφικών μονάδων και καλλιεργειών.

Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, καθώς οι άνεμοι και το ανάγλυφο δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις σε διάσπαρτες εστίες με μεγάλη ένταση. Ήδη έχουν καταγραφεί ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές καλλιέργειες — κυρίως ελαιόδεντρα — αλλά και σε μία εξοχική κατοικία.

Νωρίτερα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Λατομείο, στην άλλη πλευρά της πόλης, την οποία επίσης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο – Η πυρκαγιά κινείται προς το νότο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που μαίνεται στο βόρειο τμήμα της Χίου και πλέον κινείται νοτιότερα. Το μέτωπο στην περιοχή Πισπιλούντας καίει ανεξέλεγκτα, ενώ η φωτιά έχει περικυκλώσει τα Λιμνιά. Ήδη έχουν εκκενωθεί προληπτικά ο Μάναγρος, τα Μαγεμένα η Χωρή και η Παρπαριά.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Χίου στο τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ, η πύρινη λαίλαπα έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, καίγοντας σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και ξωκλήσια.

Στα Λιμνιά παραμένουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ το ναυαγοσωστικό και το περιπολικό πλοίο μεταβαίνουν στα Μεστά και θα βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με επτά πεζοπόρα τμήματα, 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Μεταξύ των δυνάμεων είναι και 31 πυροσβέστες που μετέβησαν αεροπορικώς από την 1η ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακτοπλοϊκώς έχουν μεταβεί από τη Λέσβο 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ προγραμματίζεται η άφιξη 40 πυροσβεστών με 10 οχήματα από τον Πειραιά.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος έχει σπεύσει στην περιοχή κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.

Η κατάσταση γύρω από τη Βολισσό είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η αστυνομία προχώρησε σε άμεση απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς οι φλόγες και ο πυκνός καπνός πλησίασαν σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το χωριό, δημιουργώντας ασφυκτικές και επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τον Δήμο, πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ επίσης έχει καεί το ελαιοτριβείο στην Ποταμιά, το χωριό που ακολουθεί μετά τη Βολισσό. Σοβαρή παραμένει η κατάσταση και στη δυτική πλευρά της Μάνης, κοντά στα χωριά Παπαδιάς και Πείραμα, όπου οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για προληπτική απομάκρυνση, κυρίως λόγω της έντονης παρουσίας καπνού και του κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Κρίσιμη η κατάσταση στα Σταμνά Μεσολογγίου

Κρίσιμη χαρακτήρισε την κατάσταση στα Σταμνά Μεσολογγίου ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Παπανικολάου, καθώς η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή προσεγγίζει το χωριό. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπανικολάου ανέφερε ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί ηλικιωμένοι με μέριμνα του Δήμου, ενώ λεωφορείο παραμένει σε επιφυλακή για την απομάκρυνση και άλλων ατόμων.

Η φωτιά παρουσιάζει συνεχείς αναζωπυρώσεις και η διεύθυνση του ανέμου μεταβάλλεται διαρκώς, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, τόνισε ο αντιδήμαρχος.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή τη στιγμή 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου είχαν πραγματοποιηθεί ρίψεις νερού από 5 εναέρια μέσα.