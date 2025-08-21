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Ευρωαγορές: Μεικτές αποδόσεις με το βλέμμα στο deal ΗΠΑ-ΕΕ και στη Fed
Χρηματιστήρια
20:22 - 21 Αυγ 2025

Ευρωαγορές: Μεικτές αποδόσεις με το βλέμμα στο deal ΗΠΑ-ΕΕ και στη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη (21/8), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή την επικείμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Τζάκσον Χολ, ενώ παράλληλα ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο.  

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παρέμεινε σχεδόν σταθερός στις 559,07 μονάδες. Ο γερμανικός DAX σημείωσε μικρή άνοδο 0,06% κλείνοντας στις 24.291,32 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,44% στις 7.938,29 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,23% φτάνοντας τις 9.309,20 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε άνοδο 0,35% στις 43.013,44 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε μικρή πτώση 0,04% στις 15.286,60 μονάδες.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησαν κατά 0,4%, ενώ οι κλάδοι που απευθύνονται στους καταναλωτές, όπως το λιανικό εμπόριο και τα προσωπικά αγαθά, κατέγραψαν απώλειες μετά τα κέρδη της προηγούμενης μέρας.

Αντιθέτως, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου ώθησε τον ενεργειακό τομέα να αυξηθεί κατά 0,9%, ενώ οι μετοχές στον κλάδο της άμυνας ανέβηκαν 1,7%, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις που είχαν δεχτεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα εξαιτίας των προσδοκιών για ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.

Η παγκόσμια σύνοδος κεντρικών τραπεζιτών επικεντρώνεται στην ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για πιθανή μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ μέσα στο 2025.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (21/8) έδειξαν μείωση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ευρωζώνη, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα επιταχύνθηκε τον Αύγουστο.

Ανάμεσα στις εταιρείες, η CTS Eventim υποχώρησε 16,9%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Ιούλιο του 2002, μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα β’ τριμήνου. Η βρετανική WH Smith σημείωσε πτώση-ρεκόρ 42,3% λόγω αναθεώρησης προς τα κάτω των κερδών στο βορειοαμερικανικό τμήμα της.

Αντιθέτως, η ολλανδική ασφαλιστική εταιρεία Aegon κατέγραψε άνοδο 7,6%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών, χάρη στη διπλασιασμένη επαναγορά μετοχών και την ανακοίνωση για μετεγκατάσταση στις ΗΠΑ.

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