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Σε ανοδικό κλίμα οι ασιατικές αγορές μετά το σήμα Πάουελ για πιθανή μείωση επιτοκίων
Χρηματιστήρια
09:30 - 25 Αυγ 2025

Σε ανοδικό κλίμα οι ασιατικές αγορές μετά το σήμα Πάουελ για πιθανή μείωση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο Jackson Hole ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών για πιθανή μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές.

Πιο αναλυτικά, το γεγονός ότι ο Πάουελ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων μέσα στο φθινόπωρο φαίνεται να αποτελεί για τους επενδυτές ένδειξη χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, ενισχύοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ εκτινάχθηκε πάνω από 2% ενδοσυνεδριακά, πριν περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του στο +1,6%, με την τεχνολογία να πρωταγωνιστεί. Η μετοχή της Nio εκτοξεύθηκε κατά 15%, ενώ η ASMPT κατέγραψε άνοδο 7%.

Στη Σαγκάη, ο SSE ενισχύθηκε κατά 0,9%, φτάνοντας σε υψηλό δεκαετίας, ενώ ο CSI 300 κατέγραψε την τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση με άνοδο άνω του 1%, αγγίζοντας υψηλό 37 μηνών.

Ανάλογα ισχυρή εικόνα παρουσίασαν και οι υπόλοιπες αγορές της περιοχής. Ο Taiex στην Ταϊβάν ανέβηκε κατά 2,5%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi σημείωσε άνοδο 1% και ο Kosdaq ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με κέρδη 0,4%, ενώ στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινήθηκε οριακά θετικά, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά το ψυχολογικό όριο των 9.000 μονάδων.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε ήπια άνοδο 0,35%, ακολουθώντας το ευρύτερο θετικό κλίμα που επικράτησε στις ασιατικές αγορές.

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