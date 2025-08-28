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«Γύρισμα» στη Wall με απώλειες: Η Nvidia οδηγεί την AI αλλά οι επενδυτές «ανησυχούν»
Χρηματιστήρια
17:01 - 28 Αυγ 2025

«Γύρισμα» στη Wall με απώλειες: Η Nvidia οδηγεί την AI αλλά οι επενδυτές «ανησυχούν»

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές καταγράφουν μικρή πτώση την Πέμπτη 28/8, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν προσεκτικά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προβλέψεις της Nvidia, φοβούμενοι την ενδεχόμενη «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αν και οι περισσότεροι ερμήνευσαν τα στοιχεία ως επιβεβαίωση της ανοδικής τάσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη με τους δείκτες να ξεκινάνε την συνεδρίαση με άνοδο, γρήγορα «γύρισαν» σε αρνητικά πρόσημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500, το μεσημέρι της Πέμπτης, παρουσιάζει απώλειες κατά 0,14% στις 6.473,24 μονάδες αφού προηγουμένως είχε φτάσει σε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό. Στα ίδια επίπεδα κινείται και ο Nasdaq Composite με πτώση 0,14% στις 21.561,135 μονάδες, όπως και ο Dow Jones (-0,14%) στις 45.502,77 μονάδες.

Η Nvidia, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου 8% του S&P 500 σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, ανακοίνωσε αποτελέσματα β’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, καταγράφοντας εκρηκτική αύξηση εσόδων 56%. Παρότι υπήρξαν κάποιες αρχικές ανησυχίες, όπως ότι τα έσοδα του τμήματος data centers ήταν ελαφρώς κάτω από τις εκτιμήσεις και η συνολική πρόβλεψη εσόδων για το επόμενο τρίμηνο έφτασε τα 54 δισ. δολάρια (λίγο πάνω από τα 53,1 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές της LSEG), η μετοχή ανακάμπτει.

Αρχικά η μετοχή υποχώρησε, αλλά ανέκαμψε με το άνοιγμα της αγοράς και τελικά κατέγραφε άνοδο περίπου 1%, αντιστρέφοντας τις απώλειες της νύχτας.

Αναλυτές επισήμαναν ότι η πρόβλεψη εσόδων δεν περιλαμβάνει πωλήσεις του νέου chip H20 προς την Κίνα, λόγω περιορισμών. Αν τελικά επιτευχθεί συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για εξαγωγές, τα έσοδα μπορεί να ξεπεράσουν σημαντικά τις προβλέψεις.

Ο Μπεν Ράιτζες (Melius Research), δήλωσε στο CNBC: «Δεν συμπεριέλαβαν την Κίνα στις προβλέψεις, και κάποιοι ήλπιζαν πως θα υπήρχαν τέτοιες πωλήσεις... Η βασική ανάπτυξη εκτός Κίνας ήταν πραγματικά ισχυρή».

Αναλυτές από τις JPMorgan, Citi και Bernstein αναθεώρησαν ανοδικά τις τιμές-στόχους για τη μετοχή της Nvidia, επιδεικνύοντας αυξημένη εμπιστοσύνη.

Και άλλες μετοχές ημιαγωγών που είχαν υποχωρήσει, όπως η Broadcom, άρχισαν να ανακάμπτουν, ενισχύοντας την πεποίθηση των επενδυτών ότι η "επένδυση στην AI" έχει ακόμα δυναμική.

Ο Ντέιβιντ Βάγκνερ (Aptus Capital Advisors) δήλωσε πως η αρχική πτώση της μετοχής ήταν «υπερβολική» και πως: «Το γεγονός ότι η εταιρεία προβλέπει πάνω από 50% αύξηση με έσοδα 50 δισ. δολάρια το τρίμηνο είναι εντυπωσιακό, ακόμα και για την παρούσα αποτίμησή της».

Εν τω μεταξύ, η Snowflake, επίσης στον χώρο της AI, κατέγραψε άνοδο 12% μετά από καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα β’ τριμήνου.

Την Τετάρτη, η αγορά είχε ήδη κινηθεί ανοδικά εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia. Ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν ενισχυθεί πάνω από 2% τον Αύγουστο, ενώ ο Dow σημειώνει άνοδο άνω του 3%.

Παράλληλα, οι επενδυτές αγνοούν προς το παρόν την αναστάτωση που έχει προκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι «απέλυσε» τη μέλος του ΔΣ της Fed, Λίζα Κουκ, μια πράξη που η ίδια αμφισβήτησε καταθέτοντας αγωγή την Πέμπτη.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τις αγορές είναι η έκθεση για τον πληθωρισμό την Παρασκευή, με τις προβλέψεις να δείχνουν άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια (σύμφωνα με την έρευνα του Dow Jones για τον δείκτη προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης – PCE).

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 17:06
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