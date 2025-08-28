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Nvidia: Ισχυρά αποτελέσματα με «σκιές» από Κίνα και data centers – Πτώση της μετοχής παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις
Επιχειρήσεις
08:22 - 28 Αυγ 2025

Nvidia: Ισχυρά αποτελέσματα με «σκιές» από Κίνα και data centers – Πτώση της μετοχής παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Nvidia παρουσίασε για ένα ακόμη τρίμηνο οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των μικροτσίπ. Ωστόσο, η αγορά δεν αντέδρασε θετικά, καθώς προέκυψαν προβληματισμοί για την πορεία των πωλήσεων στην Κίνα και τις επιδόσεις του βασικού πυλώνα εσόδων της – των data centers.

Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 1,05 δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 1,01 δολάρια, ενώ τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 46,74 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των 46,06 δισ. δολαρίων. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 59% φτάνοντας τα 25,78 δισ. δολάρια, έναντι 16,6 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρά τη συνολικά θετική εικόνα, τα έσοδα από τα data centers – που παραμένουν η βασική πηγή κερδοφορίας – ανήλθαν στα 41,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 56%, αλλά υπολειπόμενα ελαφρώς των αναλυτικών εκτιμήσεων (41,2 δισ. δολάρια).

Η Nvidia προέβλεψε έσοδα ύψους 54 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις (53,1 δισ. δολάρια). Ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στις προβλέψεις της τις αποστολές του μικροτσίπ H20 προς την Κίνα – ένα προϊόν που, λόγω περιορισμών, δεν πουλήθηκε καθόλου στη συγκεκριμένη αγορά το προηγούμενο τρίμηνο, οδηγώντας σε διαγραφές 4,5 δισ. δολαρίων και στερώντας περίπου 8 δισ. δολάρια πιθανών εσόδων.

Παρά το γεγονός ότι η Nvidia παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας – με την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 4 τρισ. δολάρια – η μετοχή της σημείωσε πτώση στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση της ανόδου στη Wall Street.

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