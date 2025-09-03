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Ασιατικές αγορές: Απώλειες εν μέσω ανησυχιών για δασμούς και ρευστοποιήσεων κερδών
Χρηματιστήρια
09:14 - 03 Σεπ 2025

Ασιατικές αγορές: Απώλειες εν μέσω ανησυχιών για δασμούς και ρευστοποιήσεων κερδών

Reporter.gr Newsroom
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Σε κλίμα αβεβαιότητας και κατοχύρωσης κερδών κινούνται οι ασιατικές αγορές, καταγράφοντας απώλειες μετά τις πιέσεις της Wall Street και εν μέσω ανησυχιών για την πορεία των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ. Παρά τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία σε Αυστραλία και Κίνα, οι επενδυτές επιλέγουν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη του Αυγούστου, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε πτώση, ενώ οι εξελίξεις γύρω από τους δασμούς εντείνουν τη νευρικότητα στις αγορές.    

Πιο αναλυτικά, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στην περιοχή με απώλειες 1,69%, καθώς οι καλύτερες του αναμενόμενου επιδόσεις της οικονομίας περιορίζουν τις προσδοκίες για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Παρά την ισχυρή ζήτηση και τη δημόσια δαπάνη, η RBA φαίνεται πλέον πιο διστακτική σε νέες μειώσεις επιτοκίων, λόγω επιμονής του πληθωρισμού και ενδείξεων στενότητας στην αγορά εργασίας.

Οι κινεζικές μετοχές επίσης βρίσκονται υπό πίεση, με τον Shanghai Composite να υποχωρεί κατά 1,07% και τον Shenzen κατά 0,56%. Αν και τα τελευταία στοιχεία PMI για τις υπηρεσίες δείχνουν δυναμική ανάκαμψη, οι επενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί, επιλέγοντας να ρευστοποιήσουν τα κέρδη του προηγούμενου μήνα. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ επίσης κινείται πτωτικά, χάνοντας 0,79%, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα.

Η μετοχή της Cambricon Technologies, που είχε ηγηθεί της ανόδου τον Αύγουστο, σημειώνει πτώση 4,1%, ενισχύοντας τη γενικότερη εικόνα διόρθωσης στην κινεζική αγορά. Ωστόσο, τα θετικά οικονομικά δεδομένα δημιουργούν προσδοκίες για νέα μέτρα στήριξης από την κινεζική κυβέρνηση.

Στις υπόλοιπες αγορές, η εικόνα είναι μικτή. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,23%, χάρη σε υψηλότερη του αναμενόμενου αύξηση του ΑΕΠ, αν και η αδυναμία στον τεχνολογικό τομέα περιορίζει τα κέρδη. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 καταγράφει πτώση 0,89%, παρά τις θετικές ενδείξεις από τον δείκτη PMI για τον Αύγουστο, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Nifty 50 κινείται σχεδόν αμετάβλητα, με μικρές απώλειες της τάξης του 0,04%.

Οι πιέσεις στις ινδικές μετοχές οφείλονται κυρίως στους εμπορικούς δασμούς 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη χώρα, με στόχο να αποθαρρύνουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου – κάτι που η Ινδία απορρίπτει, επιμένοντας στην ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας. Παρά τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ινδία φαίνεται να ενισχύει τις σχέσεις της με τη Ρωσία και την Κίνα, κάτι που ενδεχομένως να δημιουργήσει επιπρόσθετες γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο δείκτης Nifty κατέγραψε απώλειες σχεδόν 2% τον Αύγουστο, επηρεασμένος από τις εξελίξεις αυτές και τη γενικότερη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

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