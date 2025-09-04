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Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο παρά τις έντονες πιέσεις από τον τουριστικό κλάδο
Χρηματιστήρια
19:54 - 04 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο παρά τις έντονες πιέσεις από τον τουριστικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν υψηλότερα την Πέμπτη 4/9, καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε 0,61% υψηλότερα στις 550,10 μονάδες, με πρωτοστατούντες τους κλάδους των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών, που αυξήθηκαν σχεδόν 2%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 23.787,03 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άλμα 0,86% στις 7.719,71 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με κέρδη 0,42% στις 9.216,87 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC ήταν ο μόνος από τους μεγάλους δείκτες που έκλεισε με απώλειες 0,27% στις 7.698,92 μονάδες λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,88% στις 14.919,60 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε κέρδη 0,49% στις 41.989,71 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε ανοδικά κατά 1,32% στις 7.749,33 μονάδες.

Η Orsted στην επίθεση

Οι μετοχές της δανέζικης εταιρείας ανανεώσιμης ενέργειας Orsted έκλεισαν 0,7% υψηλότερα μετά από προηγούμενη άνοδο έως και 4%, καθώς η εταιρεία προσέφυγε νομικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να αποτρέψει το μπλοκάρισμα της ολοκλήρωσης ενός αιολικού πάρκου ανοιχτά της Νέας Αγγλίας.

Αυτό γίνεται μία ημέρα πριν η Orsted πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση για να ενημερώσει τους μετόχους σχετικά με την προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων.

Την Δευτέρα, η Orsted ανακοίνωσε ότι θα λάβει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε νέα κεφάλαια από τη νορβηγική πετρελαϊκή εταιρεία Equinor, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης έκδοσης δικαιωμάτων αξίας 60 δισεκατομμυρίων δανέζικων κορόνων (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες επιθέσεις στα υπεράκτια αιολικά έργα της στις ΗΠΑ.

Πιέσεις από τις μετοχές του ταξιδιωτικού κλάδου

Σε άλλα μέρη της Ευρώπης, οι μετοχές του ταξιδιωτικού τομέα ήταν οι χειρότεροι performers, με πτώση 0,8%. Ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από ενημέρωση της αεροπορικής Jet2, η οποία δήλωσε ότι αναμένει τα κέρδη προ φόρων και τόκων να βρεθούν στο κατώτερο άκρο της εκτιμώμενης γκάμας £449 εκατ.–£496 εκατ. (603–666,8 εκατ. δολάρια) για τη φετινή χρήση.

Η εταιρεία εξήγησε ότι οι πελάτες κάνουν κρατήσεις πιο αργά, μειώνοντας την ορατότητα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, με “πολύ μεγάλο μέρος της χειμερινής χωρητικότητας να παραμένει προς πώληση”, ενώ ανακοίνωσε σχέδια για μείωση των διαθέσιμων θέσεων για την επερχόμενη σεζόν και τη “διατήρηση ελκυστικών τιμών”.

Οι μετοχές υποχώρησαν άνω του 20% στις πρώτες συναλλαγές, αλλά έκλεισαν περίπου 13% χαμηλότερα.

Η γαλλική φαρμακευτική Sanofi υποχώρησε κατά 8%, μετά την αξιολόγηση αναλυτών της JPMorgan ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας μελέτης φαρμάκου για δερματίτιδα ήταν πιο αδύναμα από το αναμενόμενο.

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