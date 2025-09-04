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Αναιμική αύξηση προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ - Προστέθηκαν 54.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο
Ειδήσεις
15:31 - 04 Σεπ 2025

Αναιμική αύξηση προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ - Προστέθηκαν 54.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (4/9), οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, προσφέροντας την τελευταία ένδειξη για προβλήματα στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικότερα, οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 54.000 τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας επεξεργασίας ADP. Αυτό είναι κάτω από την πρόβλεψη των 75.000 που έκαναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones και σηματοδοτεί σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση των 104.000 που παρατηρήθηκε τον προηγούμενο μήνα.

«Η χρονιά ξεκίνησε με ισχυρή αύξηση της απασχόλησης, αλλά αυτή η δυναμική έχει ανατραπεί από την αβεβαιότητα», δήλωσε η Nela Richardson, επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, σε δελτίο τύπου. Η Richardson επεσήμανε τις αυξανόμενες ανησυχίες των καταναλωτών, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και τις διαταραχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ως πιθανούς παράγοντες αυτής της μείωσης της ανάπτυξης.

Οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με το εμπόριο, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παρουσίασαν ιδιαίτερη αδυναμία τον Αύγουστο, χάνοντας 17.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ADP. Ακολούθησαν οι κλαδοι εκπαίδευσης και υγείας, καταγράφοντας μείωση 12.000 θέσεων εργασίας. Ωστόσο, αυτές οι απώλειες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την άνθηση του κλάδου αναψυχής και φιλοξενίας, ο οποίος πρόσθεσε 50.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του μήνα.

Η αύξηση των μισθών διατηρήθηκε στον ίδιο ρυθμό τον Αύγουστο. Όσοι παρέμειναν στις θέσεις τους είδαν τους μισθούς τους να αυξάνονται κατά 4,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι αλλαγές θέσεων εργασίας κατέγραψαν αύξηση 7,1% κατά την ίδια περίοδο.

Η έκθεση της ADP προσθέτει σε μια ήδη ανησυχητική εικόνα της αγοράς εργασίας. Η Έρευνα για τις Θέσεις Εργασίας και την Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού κατέγραψε ένα από τα χειρότερα επίπεδα για τις θέσεις εργασίας τον Ιούλιο από το 2020, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Τώρα, η προσοχή θα στραφεί στην έκθεση για την απασχόληση που αναμένεται την Παρασκευή (5/9). Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η επίσημη έκθεση της κυβέρνησης θα δείξει 75.000 νέες θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα τον Αύγουστο, περίπου το ίδιο με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η Dow Jones. Τέλος, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί ελαφρώς από 4,2% σε 4,3%.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 15:31
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