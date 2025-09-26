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Θετικό άνοιγμα στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο μάκρο και δασμοί
Χρηματιστήρια
10:54 - 26 Σεπ 2025

Θετικό άνοιγμα στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο μάκρο και δασμοί

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (26/9), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες ανακοινώσεις εμπορικής πολιτικής από τον Λευκό Οίκο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,48% στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά 0,63% στις 22.665,28 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,78% στις 7/856,25 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,37% στις 9.248,20 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άλμα 0,63% στις 42.510,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX καταγράφει άνοδο 0,67% στις 15.237,41 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύεται κατά 0,43% στις 7.948,91 μονάδες.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι φαρμακευτικές εισαγωγές στις ΗΠΑ θα επιβληθούν με δασμούς 100% από την 1η Οκτωβρίου. Οι εταιρείες που έχουν κατασκευάσει μονάδες παραγωγής στις ΗΠΑ θα εξαιρούνται, όπως είπε, αλλά μόνο εφόσον έχουν ξεκινήσει την κατασκευή των εργοστασίων τους σε αμερικανικό έδαφος.

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε απειλήσει με δασμούς έως και 200% στις φαρμακευτικές εισαγωγές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης, μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, το βράδυ της Πέμπτης, ότι τα βαρέα φορτηγά οχήματα θα επιβαρυνθούν με δασμούς 25% από τον επόμενο μήνα.

Σε σημείωμα που κυκλοφόρησαν μετά τις ανακοινώσεις, οι στρατηγικοί αναλυτές της JP Morgan υποβάθμισαν τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέοι δασμοί στον φαρμακευτικό τομέα.

«Ο πιθανός δασμός 100% θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθεί μέσω της ανάπτυξης παραγωγής εντός των ΗΠΑ», ανέφεραν. «Και παρότι υπάρχουν ακόμη αρκετές άγνωστες μεταβλητές στις ανακοινώσεις της νύχτας … συνεχίζουμε να βλέπουμε έναν συνολικά διαχειρίσιμο αντίκτυπο από τους δασμούς στις μεγάλες εταιρείες του κλάδου που καλύπτουμε».

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, σύμφωνα με το οποίο το μπλοκ σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς έως και 50% στον κινεζικό χάλυβα τις επόμενες εβδομάδες.

Την Πέμπτη, οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα, μετά την έναρξη ερευνών εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση Τραμπ για τις εισαγωγές ιατρικών συσκευών – μια κίνηση που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για επιπλέον δασμούς.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα, την Παρασκευή (26/9) αναμένεται η δημοσίευση του τελευταίου δείκτη πληθωρισμού της Ισπανίας, των στοιχείων για τη στέγαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μιας έκθεσης για το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 11:53
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