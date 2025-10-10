Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά τις απειλές Τραμπ στην Κίνα

Οι μετοχές στην Ευρώπη υποχώρησαν την Παρασκευή (10/10), καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Κίνα με νέο κύμα αύξησης δασμών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με πτώση 1,3% στις 564,16 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και τα μεγάλα χρηματιστήρια να καταγράφουν απώλειες. Ενδεικτικά, ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε 0,9%, ενώ ο DAX της Γερμανίας σημείωσε πτώση 1,4% και ο CAC 1,53%, πτώση που εν πολλοίς οφείλεται στην αναμονή του διορισμού νέου πρωθυπουργού.

Συνοπτική εικόνα των δεικτών:

CAC 40: 7.918,00 (-123,36 / -1,53%)

7.918,00 (-123,36 / -1,53%) FTSE MIB (Ιταλία): 42.047,50 (-744,10 / -1,74%)

42.047,50 (-744,10 / -1,74%) FTSE 100: 9.427,47 (-81,93 / -0,86%)

9.427,47 (-81,93 / -0,86%) DAX: 24.241,46 (-369,79 / -1,50%)

24.241,46 (-369,79 / -1,50%) IBEX 35 (Ισπανία): 15.476,50 (-108,30 / -0,69%)

15.476,50 (-108,30 / -0,69%) STOXX Europe 600: (-7,15 / -1,25%)

Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων (bunds), που θεωρούνται σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, έπεσαν κατά 8 μονάδες βάσης στο 2,635%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων (gilts) υποχώρησαν επίσης κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,754%.

Ο αμυντικός κλάδος της Ευρώπης κατέγραψε απώλειες, καθώς ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense έκλεισε με πτώση 1,9%, μετά την είδηση ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το πρώτο στάδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, που περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ από τις 12 μ.μ. τοπική ώρα (5 π.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) την Παρασκευή, και τα στρατεύματα αποσύρθηκαν από ορισμένα σημεία του θύλακα.

Οι αγορές χρήματος παρακολουθούν επίσης τις επιπτώσεις από τους νέους ελέγχους εξαγωγών της Κίνας σε σπάνιες γαίες — στοιχεία ζωτικής σημασίας για την αμυντική βιομηχανία και για πολλά καταναλωτικά προϊόντα.

Οι μετοχές εξόρυξης στην Ευρώπη υποχώρησαν, καθώς ο δείκτης Stoxx Europe Basic Resources σημείωσε πτώση άνω του 2,7%. Πρόκειται για αντιστροφή των κερδών που είχαν σημειωθεί νωρίτερα την εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση της Ε.Ε. για αύξηση των δασμών στον χάλυβα.

Η φινλανδική εταιρεία εξοπλισμού ενέργειας Wartsila σημείωσε άνοδο 3,6%, καθώς ανακοίνωσε επέκταση μονάδας παραγωγής ρεύματος στις Φιλιππίνες με την εταιρεία Delta P.

Η δανική τράπεζα Jyske Bank επίσης ενισχύθηκε κατά 3,6%, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις κερδών ανά μετοχή και αναμένει καθαρά κέρδη 4,9 - 5,3 δισ. δαν. κορώνες (760 - 820 εκατ. δολάρια).

Και οι αμυντικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά. Ενδεικτικά η γερμανική Hensoldt κινήθηκε 5,3% χαμηλότερα, η Renk μειώθηκε κατά 4,5% και η ιταλική Leonardo έχασε 4,6%.

"Golden power rule" της Ιταλίας στο στόχαστρο της Ε.Ε.:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να κινηθεί κατά της Ιταλίας, αμφισβητώντας τον “κανόνα χρυσής εξουσίας” που της επέτρεψε να επιβάλει αυστηρούς όρους στην προσπάθεια της UniCredit να εξαγοράσει την Banco BPM. Η UniCredit αποσύρθηκε τελικά από την προσφορά.

Οι μετοχές της UniCredit υποχώρησαν 1,8%, εξαλείφοντας προηγούμενα κέρδη.

Η Ε.Ε. είχε επίσης ζητήσει φέτος από την Ισπανία να συμμορφωθεί με τραπεζικούς κανονισμούς σε σχέση με την πρόταση εξαγοράς της Banco Sabadell από τη BBVA.

Η πολιτική παρέμβαση έχει παρεμποδίσει την πρόοδο συγχωνεύσεων στον τραπεζικό τομέα της ευρωζώνης, ο οποίος έτσι δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί σοβαρά τη Wall Street.

Εν τω μεταξύ, στο πολιτικό πεδίο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέζησε από δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας την Πέμπτη, με ισχυρότερη στήριξη απ’ ό,τι στην προηγούμενη ψηφοφορία τον Ιούλιο.

Στα μάκρο, τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελβετία υποχώρησε τον Σεπτέμβριο, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι αμερικανικοί τιμωρητικοί δασμοί και η χώρα αντιμετώπισε προκλήσεις από το ισχυρό νόμισμα και τον χαμηλό πληθωρισμό. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει δασμό 39% στα ελβετικά προϊόντα τον Αύγουστο.