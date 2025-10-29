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Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις με το βλέμμα στη Fed και τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
19:33 - 29 Οκτ 2025

Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις με το βλέμμα στη Fed και τα εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Με μικρές διακυμάνσεις έκλεισαν οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη (29/10), με εξαίρεση ορισμένες μετοχές που ενισχύθηκαν ιδιαίτερα, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).  

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τελικά με απώλειες 0,06% στις 575,40 μονάδες.

Οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν μεικτά, με τον βρετανικό FTSE να τερματίζει στις 9.759,30 μονάδες με κέρδη 0,65%, τον γερμανικό DAX να κλείνει στις 24.122,67 μονάδες με απώλειες 0,64% και τον γαλλικό CAC επίσης στα «κόκκινα» με -0,19% στις 8.200,88 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικό ΙΒΕΧ κέρδισε 0,36% στις 16.145,00 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ 0,22% στις 43.224,00 μονάδες.

Το μεγάλο γεγονός για τις αγορές είναι η σημερινή μείωση επιτοκίων της Fed, με μια μείωση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες να θεωρείται δεδομένη από τους traders. Αν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ενεργήσει όπως αναμένεται, το εύρος του επιτοκίου των fed funds θα διαμορφωθεί μεταξύ 3,75%-4,00%.

Μετά από πιθανή μείωση αυτή την εβδομάδα, το 84% των συμμετεχόντων προβλέπουν νέα μείωση τον Δεκέμβριο και το 54% τρίτη μείωση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Έρευνα Fed του CNBC για τον Οκτώβριο. Συνολικά, προβλέπεται μείωση 100 μονάδων βάσης φέτος και τον επόμενο χρόνο, φέρνοντας το επιτόκιο των fed funds στο 3,2% έως το τέλος του 2026.

Αποτελέσματα τριμήνου στο επίκεντρο

Τα αποτελέσματα τριμήνου κυριαρχούν επίσης στην προσοχή των αγορών αυτή την εβδομάδα, με την Alphabet, την Meta Platforms και τη Microsoft να ανακοινώνουν μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς την Τετάρτη. Η Apple και η Amazon θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα την Πέμπτη.

Στην Ευρώπη, η Mercedes-Benz Group ανακοίνωσε την Τετάρτη πτώση 70% στα λειτουργικά κέρδη τρίτου τριμήνου, επικαλούμενη δαπάνες που σχετίζονται με χιλιάδες απολύσεις, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να εξοικονομήσει 5 δισ. ευρώ έως το 2027. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 750 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων, όπως και οι ευρωπαϊκοί ανταγωνιστές της, αντιμετωπίζει τέλειο καταιγισμό προκλήσεων, με ισχυρή ζήτηση από την Κίνα και αυξημένα έξοδα λόγω δασμών των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, οι μετοχές της Mercedes-Benz ενισχύθηκαν 4,5% την Τετάρτη, μειώνοντας κάποια από τα προηγούμενα κέρδη που την είχαν φέρει σε καλύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης από τον Ιούλιο του 2022.

Οι μετοχές της UBS υποχώρησαν 1,1%, παρά τα καθαρά κέρδη 2,5 δισ. δολαρίων τρίτου τριμήνου, που ξεπέρασαν την πρόβλεψη των 1,85 δισ. δολαρίων, ενώ τα έσοδα 12,76 δισ. δολαρίων επίσης υπερέβησαν τις εκτιμήσεις.

Η Santander ανακοίνωσε ρεκόρ κέρδους εννέα μηνών, αυξημένο 7,8% σε ετήσια βάση, αποδίδοντας την αύξηση σε ισχυρή επιχειρηματική απόδοση και αποδοτικότητα, όπως απλούστευση λειτουργιών, λιγότερα επισφαλή δάνεια και πιστωτικούς κινδύνους, καθώς και αύξηση πελατών. Οι μετοχές της ήταν 4,3% υψηλότερα την Τετάρτη.

Τα έσοδα της τράπεζας έφτασαν τα 15,3 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα 1% σε ετήσια βάση, αλλά λίγο κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Το καθαρό λειτουργικό εισόδημα σημείωσε μικρή υπεραπόδοση στα 8,99 δισ. ευρώ, +2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η τράπεζα διατήρησε την πρόβλεψή της για τα έσοδα του 2025 στα 62 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η βρετανική θυγατρική της Santander ανέβαλε τα αποτελέσματα μετά από δικαστική απόφαση την Παρασκευή, η οποία απαιτεί την αποκάλυψη προμηθειών από χρηματοδοτήσεις οχημάτων, στο πλαίσιο του σκανδάλου χρηματοδότησης αυτοκινήτων.

Adibas και Nokia ξεχώρισαν στο «μέτωπο» των εταιρειών

Οι μετοχές της Deutsche Bank ενισχύθηκαν περίπου 4% μετά την ανακοίνωση καθαρού κέρδους τρίτου τριμήνου 1,56 δισ. ευρώ, υψηλότερου από τα 1,34 δισ. ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 7% σε τριμηνιαία βάση. Η γερμανική τράπεζα δήλωσε ότι και οι τέσσερις επιχειρηματικές της μονάδες – εταιρική, επενδυτική, ιδιωτική τράπεζα και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – «προχωρούν στα στρατηγικά τους σχέδια», θέτοντάς την σε τροχιά για τους στόχους της χρονιάς. Το τρέχον guidance αναφέρει έσοδα περίπου 32 δισ. ευρώ.

Οι μετοχές της Adidas υποχώρησαν 9,7% μετά την επιβεβαίωση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων.

Οι μετοχές της Nokia κατέγραψαν πτώση 4,2% την Τετάρτη, μετά την είδηση ότι η Nvidia θα επενδύσει 1 δισ. δολάρια στη φινλανδική εταιρεία, δημιουργώντας στρατηγική συνεργασία για ανάπτυξη τεχνολογίας 6G.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας φαίνεται να μειώνονται ενόψει της συνάντησης του Προέδρου Trump με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping την Πέμπτη. Ο Trump δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει μείωση των δασμών που συνδέονται με φαιντανύλη πριν από τη συνάντηση.

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