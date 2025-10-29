Ρεκόρ Nvidia: Η πρώτη εταιρεία με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων λόγω «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο άνω του 4% την Τετάρτη 29/10, καθιστώντας τον τεχνολογικό κολοσσό την πρώτη εταιρεία στην ιστορία που ξεπερνά αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων.

Το εντυπωσιακό αυτό ορόσημο αντανακλά τη ραγδαία άνοδο της εταιρείας, η οποία από κατασκευάστρια εξειδικευμένων επεξεργαστών για βιντεοπαιχνίδια εξελίχθηκε σε κομβικό παίκτη της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η μετοχή της Nvidia, που την Τρίτη έκλεισε με άνοδο 5%, έχει ενισχυθεί πάνω από 50% από την αρχή του έτους.

Η τελευταία άνοδος ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Nvidia αναμένει παραγγελίες ύψους 500 δισ. δολαρίων για AI chips και ότι σχεδιάζει την κατασκευή επτά νέων υπερυπολογιστών για την αμερικανική κυβέρνηση.

Παράλληλα, η Nvidia ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απέκτησε μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στη Nokia, σχηματίζοντας στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη τεχνολογίας 6G επόμενης γενιάς.

Οι αμερικανικές μετοχές, τροφοδοτούμενες από το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσαν ιστορικά υψηλά την Τρίτη. Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ενισχύθηκαν χάρη στα κέρδη των τεχνολογικών κολοσσών, με Apple και Microsoft να φτάνουν επίσης σε αποτίμηση άνω των 4 τρισ. δολαρίων μετά την άνοδο των μετοχών τους.

Η ξέφρενη πορεία των αμερικανικών μετοχών έρχεται παρά τις ανησυχίες για «φούσκα», καθώς οι επενδύσεις που σχετίζονται με την AI οδηγούν σε ιστορικά ρεκόρ συμφωνιών και αποτιμήσεων.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησαν ότι οι παγκόσμιες αγορές ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο, εάν η επενδυτική «όρεξη» για την τεχνητή νοημοσύνη μειωθεί απότομα.

Η Cathie Wood, διευθύνουσα σύμβουλος της Ark Invest, δήλωσε την Τρίτη ότι ίσως υπάρξει «πραγματικότητα-σοκ» στις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης βραχυπρόθεσμα, αλλά απέρριψε τις ανησυχίες περί «φούσκας».

«Αν οι προσδοκίες μας για την AI επαληθευτούν, τότε βρισκόμαστε στην αρχή μιας τεχνολογικής επανάστασης», είπε η Wood στο CNBC, στο περιθώριο του Future Investment Initiative (FII) στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.