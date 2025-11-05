Wall Street: Τάσεις σταθεροποίησης με ήπιες απώλειες – Πιέσεις από τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
16:54 - 05 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με ήπιες απώλειες άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (5/11), καθώς συνεχίστηκαν οι ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις που συνδέονται με ενδεχόμενη επενδυτική «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης, μετά τη δημοσίευση των τελευταίων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας μικροτσίπ Advanced Micro Devices (AMD).  

Έτσι, οι δείκτες – λίγο μετά το άνοιγμα – διαμορφώνονται ως εξής: στις 47.081,40 μονάδες ο Dow Jones με οριακές απώλειες 0,01%, στις 6.766,26 ο S&P 500 με χασούρα 0,07% και στις 23.346,02 ο Nasdaq, επίσης, με ανεπαίσθητες απώλειες 0,02%.

Στα θετικά της ημέραςτα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ADP, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσέθεσαν 42.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, έναντι εκτίμησης για 22.000. Η βελτίωση αυτή ακολούθησε τη μείωση των 29.000 θέσεων τον Σεπτέμβριο και συνέβαλε στη μερική αποκλιμάκωση των ανησυχιών για ενδεχόμενη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας. Η ενίσχυση προήλθε αποκλειστικά από μεγάλες επιχειρήσεις, με περισσότερους από 250 εργαζομένους, καθώς οι μικρότερες εταιρείες κατέγραψαν καθαρές απώλειες.

Ωστόσο, το περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, με τις μετοχές τεχνολογίας να συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην αγορά.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της AMD υποχώρησε κατά 2%, αφού η εταιρεία έδωσε εκτίμηση για τα περιθώρια κέρδους που απλώς ανταποκρίνονταν στις προβλέψεις των αναλυτών, αφήνοντας τους επενδυτές απογοητευμένους. Παρ’ όλα αυτά, τα κέρδη και τα έσοδα του γ’ τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η κίνηση αυτή ήρθε έπειτα από την πτώση περίπου 8% της Palantir την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν ότι οι αποτιμήσεις της εταιρείας λογισμικού (και γενικότερα του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης) έχουν φτάσει σε μη ρεαλιστικά επίπεδα. Η μετοχή της Palantir διαπραγματεύεται πάνω από 200 φορές τα προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη, ενώ η AMD βρίσκεται σε πιο «λογικό» επίπεδο, περίπου 41 φορές τα forward earnings, που ωστόσο παραμένει αρκετά υψηλότερο από τον δείκτη S&P 500, ο οποίος κινείται γύρω στις 23 φορές.

Η Super Micro Devices, μια ακόμη εταιρεία συνδεδεμένη με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, υποχώρησε κατά 7% μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο. Παρόμοια πτώση σημείωσε και η Arista Networks, η οποία είδε τη μετοχή της να μειώνεται κατά 6% μετά τη δημοσιοποίηση των δικών της αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά, πολλοί επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι ότι η μακροπρόθεσμη πορεία των τεχνολογικών μετοχών εξακολουθεί να είναι θετική, ακόμη και αν υπάρξουν βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή δαπάνη για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ανησυχητικό προς το παρόν», δήλωσε η Liz Young Thomas, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη SoFi, στο πρόγραμμα “Closing Bell” του CNBC την Τρίτη. «Πιστεύω ότι το πόσο έχουμε ήδη επεκταθεί είναι κάτι που ίσως γίνει ανησυχητικό αργότερα, αλλά ακόμα βλέπω δυναμική ως το τέλος του έτους».

«Η “καταδίωξη” των μεγάλων μετοχών συνεχίζεται», πρόσθεσε. «Η αγάπη για τις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις παραμένει, και πιθανότατα αυτό δεν θα αλλάξει μακροπρόθεσμα. Απλώς σήμερα, νομίζω ότι ψάχναμε μια αφορμή».

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο συζητούσε την Τετάρτη σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και ειδικότερα το κατά πόσο είχε την εξουσία να το πράξει βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA). Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε πως, ακόμη κι αν το δικαστήριο αποφανθεί εναντίον της κυβέρνησης, «υπάρχουν πολλές άλλες νομικές εξουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν».

