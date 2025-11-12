Wall Street: Έκλεψε την παράσταση ο Dow Jones – «Έσπασε» το φράγμα των 48.000 μονάδων για πρώτη φορά
Χρηματιστήρια
23:35 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στα «πράσινα» βρέθηκαν οι περισσότερες μετοχές στη Wall Street, με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζεται να τερματίσει το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες.  

Παρά το γενικότερο θετικό κλίμα, οι τεχνολογικές μετοχές δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν το ανοδικό momentum, καθώς οι ρευστοποιήσεις τις «τράβηξαν» προς τα κάτω.

Στο ταμπλό, πάντως, οι επιδόσεις του Dow Jones ήταν εντυπωσιακές, αφού κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν, δε, ότι κατάφερε να κλείσει για πρώτη φορά πάνω από το όριο των 48.000 μονάδων, κάνοντας «άλμα» της τάξης του 0,68% στις 48.254 μονάδες.

Παράλληλα, ο S&P 500 μετά από μία ευμετάβλητη συνεδρίαση, τερμάτισε στις 6.850 μονάδες, ενισχυόμενος κατά 0,06%, ενώ – στα αρνητικά νέα της ημέρας – ο Nasdaq δεν κατάφερε να κερδίσει το πρόσημο, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 23.406 μονάδες με απώλειες 0,26%.

Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν μετά τη χθεσινή αργία του Veterans Day με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να χάσουν αρκετό έδαφος, καθώς οι αγορές ελπίζουν σε μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,07% και του 2ετούς στο 3,56%.

Κατά τα άλλα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πολυαναμενόμενο τερματισμό του shutdown.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας στην ιστορία», δήλωσε ο Τζος Τσάσταντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου δημοσίων επενδύσεων της GuideStone Funds, προσθέτοντας ότι «σίγουρα θα ήταν καλοδεχούμενο να αρχίσουμε να βλέπουμε ξανά δημοσίευση οικονομικών δεδομένων, δεδομένων των ενδείξεων αδυναμίας στην αγορά εργασίας».

Όπως είπε, «το επίκεντρο είναι τώρα να τελειώσει αυτή η κατάσταση, και όταν καθοριστούν οι όροι της επαναλειτουργίας, τότε ίσως υπάρξει χώρος ανησυχίας για το τι θα γίνει τον Ιανουάριο».

Ωστόσο, η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (12/11) ότι πιθανότατα δεν θα δημοσιευθούν τα στοιχεία πληθωρισμού και απασχόλησης του Οκτωβρίου.

Πάντως, το αισιόδοξο κλίμα εν αναμονή της επαναλειτουργίας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης ευθύνεται για την άνοδο των τραπεζικών μετοχών και την ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην οποία στηρίζτηκε και η υπεραπόδοση του Dow. Οι μετοχές των Goldman Sachs, JPMorgan και American Express σημείωσαν νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά. Άλλες εταιρείες με στενή σχέση με την πορεία της οικονομίας, όπως η Caterpillar, σημείωσαν επίσης κέρδη.

Οι τραπεζικές μετοχές σε ολόκληρη την αγορά ακολούθησαν την άνοδο, με τις Morgan Stanley, Wells Fargo και Bank of America να αγγίζουν νέα υψηλά. Ο δείκτης Financial Select SPDR Fund (XLF), που παρακολουθεί τον χρηματοπιστωτικό κλάδο του S&P 500, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 1%.

Από την άλλη, η Τεχνητή Νοημοσύνη συνέχισε να συντηρεί τη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ότι οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών ίσως έχουν φτάσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα μετά το πρόσφατο ράλι τους. Οι μετοχές της Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσαν άνοδο 9%, ενώ οι Oracle και Palantir Technologies υποχώρησαν.

«Υπάρχει πραγματική ζήτηση και ουσιαστική χρήση για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Τσάσταντ στο CNBC. «Τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών παραμένουν ισχυρά, οπότε δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται για “φούσκα” αυτή τη στιγμή, απλώς ότι οι αποτιμήσεις είναι υψηλές».

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να ρευστοποιήσει κανείς κάποια κέρδη και να επανακατανείμει το χαρτοφυλάκιο του σε άλλα τμήματα της αγοράς μετοχών», προσέθεσε.

Πάντως, σε γενικές γραμμές, ήδη από την Τρίτη (11/11) ήταν σαφές ότι στην αγορά διαμορφώνονται δύο αντιθετικές τάσεις, πράγμα που και σήμερα επιβεβαιώθηκε: ο Dow Jones σε τροχιά ανόδου «κερδισμένος» από την άνοδο του τραπεζικού κλάδου και ο Nasdaq σε καθοδική πορεία, «λαβωμένος» από την τεχνολογία.

Εν τω μεταξύ, ο κλάδος υγείας «χαράσσει» τον δικό του δρόμο, αφού σήμερα ήταν ο πιο αποδοτικός, με άνοδο στις μετοχές των Eli Lilly και Johnson & Johnson, καθώς οι επενδυτές κινήθηκαν προς τμήματα της αγοράς με χαμηλότερες αποτιμήσεις.

«Κερδισμένοι» πετρέλαιο και χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 3,9% στα 62,63 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI «βούλιαξε» 4,3% στα 58,38 δολάρια ανά βαρέλι.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 2,1% στα 4.202 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

