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Ευρωαγορές: Επιστροφή στα κέρδη με επίκεντρο τις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης
Χρηματιστήρια
20:17 - 20 Νοε 2025

Ευρωαγορές: Επιστροφή στα κέρδη με επίκεντρο τις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν υψηλότερα την Πέμπτη 20/11, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα ισχυρά κέρδη της αγαπημένης της τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,40% στο κλείσιμο της συνεδρίασης και τις 563.94 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες και τομείς να κινούνται θετικά.

Όσον αφορά τους βασικούς δείκτες, διαμορφώθηκαν ως εξής:

DAX Γερμανίας: 23.308,46 μονάδες (+0,63%)

FTSE Βρετανίας: 9.527,65 μονάδες (+0,21%)

CAC Γαλλίας: 7.981,07 μονάδες (+0,34%)

ΙΒΕΧ Ισπανίας: 16.013,00 μονάδες (+0,38%)

ΜΙΒ Ιταλίας: 42.917,64 μονάδες (+0,62%)

Οι μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη κατέγραψαν κέρδη, με τις ολλανδικές ημιαγωγικές BESI και ASMI να ανεβαίνουν 0,7% και 0,8% αντίστοιχα. Η ASML, επίσης ολλανδική εταιρεία που κατασκευάζει κρίσιμο εξοπλισμό για ημιαγωγούς, έκλεισε σχεδόν 0,4% υψηλότερα.

Η Nvidia ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για έσοδα και δίνοντας ισχυρότερη πρόβλεψη για τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου. Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση εσόδων 62% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 57,01 δισ. δολάρια, και αναμένει έσοδα 65 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο. Η μετοχή ήταν χαμηλότερα κατά περίπου 0,9% στη μέση της συνεδρίασης της Πέμπτης.

«Έχει γίνει πολύς λόγος για φούσκα στην ΤΝ», δήλωσε ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, στους επενδυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης αποτελεσμάτων. «Από τη δική μας οπτική, βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό».

Στην Ασία, οι μετοχές ημιαγωγών ενισχύθηκαν νωρίς την Πέμπτη, με τις Samsung Electronics και Hon Hai Precision Industry (γνωστή και ως Foxconn) να ανεβαίνουν στους δείκτες της περιοχής.

Ο Ben Barringer, παγκόσμιος υπεύθυνος τεχνολογικής έρευνας και στρατηγικός επενδυτικός αναλυτής στην Quilter Cheviot, δήλωσε στο CNBC ότι η Nvidia έφερε ανακούφιση με δύο τρόπους: υπερέβη τα μεικτά περιθώρια κέρδους, κάτι σημαντικό για τις μετοχές ημιαγωγών, και παράλληλα αντιμετώπισε άμεσα τις ανησυχίες της αγοράς στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων.

«Πραγματικά προσπάθησαν να αμφισβητήσουν όλα τα bear cases εκεί έξω. Μίλησαν για τους νόμους κλιμάκωσης, για όλα τα στοιχεία της ζήτησης, όχι μόνο για τις επενδύσεις των hyperscalers, αλλά και για τη ζήτηση μοντέλων από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, ζήτηση λογισμικού, επιχειρηματική ζήτηση, κρατική ΤΝ», ανέφερε ο Barringer.

Κινητήριες μετοχές

Η BNP Paribas ενισχύθηκε 4,4% την Πέμπτη, καθώς η γαλλική τράπεζα ανακοίνωσε ότι αυξάνει τον στόχο CET1 στο 13% μέχρι το 2027 και ξεκίνησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,15 δισ. ευρώ.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης τις μετοχές που συνδέονται με την άμυνα, μετά το χαμηλό δύο μηνών του δείκτη Aerospace and Defense της Ευρώπης την Τετάρτη, ο οποίος έκλεισε τελικά 0,5% υψηλότερα την Πέμπτη. Οι κινήσεις αυτές σημειώθηκαν καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου μετέβησαν στην Ουκρανία για ειρηνευτικό σχέδιο αργά την Τετάρτη.

Η βρετανική αγαπημένη εταιρεία Greggs έκλεισε χαμηλότερα κατά 2% περίπου, μετά την απόσυρση του πρώην οικονομικού διευθυντή της WH Smith, Robert Moorhead, από αναμενόμενη θέση στο διοικητικό συμβούλιο της αλυσίδας γρήγορου φαγητού και αρτοποιίας. Η μετοχή της εταιρείας τελείωσε με πτώση 1,8%.

Με την περίοδο των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων να ηρεμεί, η μέρα ήταν σχετικά ήσυχη για την Ευρώπη. Οι επενδυτές ενδέχεται να παρακολουθούν τη Walmart, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα πριν το άνοιγμα των αγορών στις ΗΠΑ.

Τα δεδομένα έδειξαν την Τετάρτη ότι ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε στο 3,6% τον Οκτώβριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες μείωσης επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τον Δεκέμβριο, μια εβδομάδα πριν από τον κρίσιμο φθινοπωρινό προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Η στερλίνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη έναντι του δολαρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 20:23
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