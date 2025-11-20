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Ανατροπή στη Wall: Σημαντικές απώλειες στους δείκτες μετά το «γύρισμα» της μετοχής της Nvidia
Χρηματιστήρια
23:27 - 20 Νοε 2025

Ανατροπή στη Wall: Σημαντικές απώλειες στους δείκτες μετά το «γύρισμα» της μετοχής της Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 20/11 παρά το εντυπωσιακό άνοιγμα, καθώς η ευρεία άνοδος της αγοράς που είχε πυροδοτηθεί από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα και την αισιόδοξη καθοδήγηση της Nvidia εξασθένησε, ενώ οι επενδυτές έχασαν τις ελπίδες τους για νέα μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Δεκέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 386,51 μονάδες ή 0,84%, κλείνοντας στις 45.752,26 μονάδες, αφού είχε ενισχυθεί κατά περισσότερες από 700 μονάδες στα υψηλά της συνεδρίασης. Ο S&P 500 έχασε 1,56% για να κλείσει στις 6.538,76 μονάδες, παρά το ότι είχε σημειώσει άνοδο έως και 1,9% νωρίτερα. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε 2,16%, κλείνοντας στις 22.078,05 μονάδες, από άνοδο 2,6% που είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η ανατροπή της μετοχής της Nvidia τράβηξε προς τα κάτω τη γενικότερη αγορά. Οι μετοχές της Nvidia είχαν ανέλθει έως και 5% μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τρίμηνου και της αισιόδοξης πρόβλεψης για τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου. Ωστόσο, η μετοχή τελικά έκλεισε μειωμένη κατά 3%, παρά τις διαβεβαιώσεις του CEO Jensen Huang ότι η ζήτηση για τα τσιπ Blackwell τρέχουσας γενιάς είναι «εκτός πίνακα». Ο ίδιος απέκλεισε επίσης την ύπαρξη φούσκας στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά για να κρατήσουν ψηλά τη μετοχή ή την αγορά, με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μετοχών AI να εντείνονται, ειδικά αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια. Η Oracle και η AMD ήταν από τις πρώτες μετοχές AI που βρέθηκαν στο κόκκινο, ακολουθούμενες από τη Nvidia. Επιπλέον, η αναβολή της δημοσίευσης του δελτίου εργασίας του Σεπτεμβρίου έδειξε ότι η οικονομία πρόσθεσε 119.000 θέσεις εργασίας, περισσότερες από τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Μετά τα στοιχεία, τα futures των επιτοκίων Fed έδειξαν πιθανότητες μικρότερες από 40% για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, γεγονός αρνητικό για τους επενδυτές που ποντάρουν σε χαμηλότερα επιτόκια.

«Η ζέση της Nvidia εξασθενεί λόγω της μειωμένης πιθανότητας για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Jeff Kilburg της KKM Financial. «Οι αγορές ανέμεναν μείωση τον Δεκέμβριο, αλλά η αφήγηση φαίνεται να έχει αλλάξει».

Η πτώση της Πέμπτης εντάσσεται σε έναν σχετικά αδύναμο μήνα για τις μετοχές AI, καθώς οι επενδυτές πραγματοποιούν κέρδη μετά από μια ισχυρή χρονιά. Η Nvidia αναμένεται να ολοκληρώσει τον Νοέμβριο με πτώση πάνω από 8%, καταγράφοντας τον χειρότερο μήνα της από τον Μάρτιο.

Οι μετοχές της Walmart διατήρησαν τα κέρδη τους, ανεβαίνοντας περίπου 6% την Πέμπτη, μετά από υψηλότερες των αναμενόμενων πωλήσεις και έσοδα για το τρίτο τρίμηνο της εταιρείας, εν μέρει λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κίνηση της Walmart, μια μετοχή που θεωρείται σταθερή σε κάθε οικονομικό περιβάλλον, συνδέθηκε εν μέρει με την περιστροφή κεφαλαίων από πιο ακριβές τεχνολογικές μετοχές προς εταιρείες με πιο αμυντικό προφίλ.

«Η αγορά χρειάζεται χρόνο για να καταλάβει πού θέλει να τοποθετηθεί σε σχέση με την επιλογή μεταξύ μετοχών ανάπτυξης και αξίας, καθώς και στην έκθεση σε ρίσκο ή ασφαλή περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο Thomas Martin, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Globalt Investments, στο CNBC.

Πετρέλαιο: Μικρή πτώση εν αναμονή του ειρηνευτικού σχεδίου Ρωσίας - Ουκρανίας

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να αποδεχτεί μια συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα futures του Brent έκλεισαν στα 63,38 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 13 σεντ ή 0,2%. Τα futures του West Texas Intermediate υποχωρούσαν κατά 30 σεντ ή 0,5%, στα 59,14 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 23:39
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