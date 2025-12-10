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Αγορές Ασίας-Ειρηνικού: Μεικτό κλείσιμο λόγω των στοιχείων πληθωρισμού της Κίνας και εν αναμονή της Fed
Χρηματιστήρια
10:33 - 10 Δεκ 2025

Αγορές Ασίας-Ειρηνικού: Μεικτό κλείσιμο λόγω των στοιχείων πληθωρισμού της Κίνας και εν αναμονή της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν μεικτά την Τετάρτη 10/12, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονταν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Κίνας και περίμεναν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραφε άνοδο 0,22%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με πτώση 0,14% στις 4.591,83 μονάδες, μετά την ανακοίνωση ότι οι τιμές καταναλωτή στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή ακολούθησε την άνοδο 0,2% του Οκτωβρίου και ήταν σύμφωνη με την πρόβλεψη 0,7% δημοσκόπησης του Reuters.

Οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 2,2% τον Νοέμβριο σε σχέση με έναν χρόνο πριν, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για πτώση 2% και παρατείνοντας το αποπληθωριστικό σερί στο τέταρτο συνεχόμενο έτος. Τον Οκτώβριο η πτώση ήταν 2,1%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 8.579,4 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,1% στις 50.602,8 μονάδες, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 3.389,02. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 0,21% στις 4.135 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ανέβηκε 0,39% στις 935 μονάδες.

Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στην ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση της Fed για τα επιτόκια, αργότερα μέσα στην Τετάρτη στις ΗΠΑ, την τελευταία συνεδρίαση του έτους. Οι αγορές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Fed θα μειώσει εκ νέου το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαία μονάδα, όπως είχε κάνει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Το προηγούμενο βράδυ στις ΗΠΑ, ο S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος. Ο ευρύς δείκτης κινήθηκε κοντά στο μηδέν, υποχωρώντας μόλις 0,09% στις 6.840,51 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,13% και έκλεισε στις 23.576,49 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 179,03 μονάδες ή 0,38%, κλείνοντας στις 47.560,29 μονάδες — με τον δείκτη των 30 μετοχών να πιέζεται από την πτώση της μετοχής της JPMorgan λόγω υψηλότερων από το αναμενόμενο προβλέψεων δαπανών για το 2026.

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