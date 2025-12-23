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Ευρωαγορές: Νέο ρεκόρ για τον Stoxx 600 χάρη στη Novo Nordisk
Χρηματιστήρια
19:44 - 23 Δεκ 2025

Ευρωαγορές: Νέο ρεκόρ για τον Stoxx 600 χάρη στη Novo Nordisk

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν σε νέο ιστορικό υψηλό σήμερα, Τρίτη (23/12), με ώθηση κυρίως από τα κέρδη στον τομέα της υγείας, έπειτα από την έγκριση από τις ΗΠΑ του φαρμάκου απώλειας βάρους της Novo Nordisk.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 - καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος - σημείωσε άνοδο 0,4% φτάνοντας τις 588,81 μονάδες.

Στις βασικές αγορές, ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 9.889,22 μονάδες, ο γαλλικός CAC παρουσίασε πτώση 0,2% στις 8.103,85 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX έκλεισε με +0,23% στις 24.340,06 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ τερμάτισε 0,03% υψηλότερα στις 44.606,58 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ έκλεισε με κέρδη 0,13% φτάνοντας στις 17.181,10 μονάδες.

Στα των εταιρειών, οι μετοχές της Novo Nordisk κατέγραψαν άλμα 9,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Αύγουστο του 2023, μετά την έγκριση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ του φαρμάκου της για διαχείριση βάρους. Η έγκριση αυτή δίνει στη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία πλεονέκτημα έναντι του αμερικανικού ανταγωνιστή Eli Lilly στον αγώνα για εμπορική διάθεση των από του στόματος φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Ο τομέας υγείας κατέγραψε συνολικά άνοδο 1,4%, ξεπερνώντας τους υπόλοιπους κλάδους.

«Ο ανταγωνισμός που ωθεί αυτές τις εταιρείες να προσφέρουν στους καταναλωτές είναι πολύ έντονος και θα ωφελήσει τη Novo Nordisk, η οποία αντιμετώπισε δυσκολίες τον προηγούμενο χρόνο… έπρεπε να αποδώσει για τους επενδυτές», σχολίασε η Danni Hewson, επικεφαλής χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell.

Ο δείκτης μεταβλητότητας των μετοχών στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 14,04, στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Οι μετοχές πρώτων υλών ενισχύθηκαν 1%, καθώς η τιμή του αργύρου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 70 δολάρια ανά ουγκιά. Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας κατέγραψαν κέρδη 0,8%.

«Η ανοδική πορεία των μετάλλων παραμένει ισχυρή, αλλά η αγορά είναι υπεραγορασμένη και γίνεται εξαιρετικά κερδοσκοπική, ειδικά στο ασήμι», τόνισε η Daniela Hathorn, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com. «Η περιορισμένη ρευστότητα κατά την εορταστική περίοδο μπορεί να αυξήσει τη μεταβλητότητα».

Αντίθετα, ο τομέας αυτοκινήτων κατέγραψε απώλειες, με τις μετοχές της Valeo και της Renault να υποχωρούν περίπου 1,5% η κάθε μία.

Ο δείκτης STOXX 600 κατευθύνεται προς την ισχυρότερη ετήσια επίδοσή του από το 2021, υποστηριζόμενος από τη μείωση των επιτοκίων, τη δέσμευση για δημοσιονομικές δαπάνες στη Γερμανία και τη μετατόπιση των χαρτοφυλακίων μακριά από τις υψηλές αποτιμήσεις των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών.

Σε άλλα νέα, οι επενδυτές αξιολογούν και την απόφαση του Πεκίνου, καθώς τη Δευτέρα (22/12) η Κίνα ανακοίνωσε την επιβολή προσωρινών δασμών έως 42,7% στις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αντίποινα για τους δασμούς της ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα.

Στις ΗΠΑ, η οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο το γ' τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης, σε μια εβδομάδα με περιορισμένα οικονομικά στοιχεία.

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