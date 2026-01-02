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Wall: Dow και ημιαγωγοί «οδήγησαν» τα κέρδη στην πρώτη συνεδρίαση του 2026
Χρηματιστήρια
23:17 - 02 Ιαν 2026

Wall: Dow και ημιαγωγοί «οδήγησαν» τα κέρδη στην πρώτη συνεδρίαση του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 ανέκαμψε ασταθώς την Παρασκευή 2/1, πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης του 2026, καθώς τα κέρδη σε μετοχές ημιαγωγών προσπάθησαν να κρατήσουν τον δείκτη σε θετικό έδαφος. Επαναφορά στα θετικά πρόσημα και για τον Dow Jones μετά από αρκετό διάστημα απωλειών.

Ο βασικός δείκτης κινήθηκε τελικά ανοδικά κατά 0,19% στις 6.858,47 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε οριακά κατά 0,03% στις 23.235,629 μονάδες . Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, και οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει σημαντικά κέρδη, με το S&P 500 να σημειώνει άνοδο 0,7% και τον τεχνολογικά βαρύ Nasdaq 1,5% στα υψηλά τους. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 319 μονάδες, ή 0,66% στις 48.382,39 μονάδες.

Κορυφαίες μετοχές ημιαγωγών όπως η Nvidia και η Micron Technology κατέγραψαν άνοδο κατά τη συνεδρίαση, με την πρώτη να ανεβαίνει πάνω από 1% και τη δεύτερη περίπου 10%. Και οι δύο εταιρείες σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και ήταν μεγάλοι νικητές το 2025, η Nvidia σημείωσε άνοδο περίπου 39%, ενώ η Micron εκτινάχθηκε πάνω από 240%.

Ωστόσο, άλλοι τομείς της τεχνολογίας εκτός των ημιαγωγών υπέστησαν απώλειες. Ειδικότερα, οι μετοχές λογισμικού δέχτηκαν πιέσεις, με τη Salesforce να χάνει 3% και τη CrowdStrike 4%. Η Palantir Technologies και η Microsoft υποχώρησαν επίσης.

Επιπλέον, οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν πάνω από 2%, αφού οι παραδόσεις της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η τεχνολογία αποτέλεσε την κορυφαία επένδυση του 2025, οδηγώντας την ευρύτερη αγορά σε ισχυρά κέρδη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να στρέφονται σε μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη. Το S&P 500 ενισχύθηκε πάνω από 16% πέρυσι, σημειώνοντας τρίτη συνεχόμενη ετήσια άνοδο. Ο Nasdaq εκτινάχθηκε πάνω από 20% και ο 30μετοχικός Dow σημείωσε αύξηση περίπου 13%. Και οι τρεις δείκτες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά.

«Πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί η περιστροφική κίνηση μεταξύ τεχνολογικών και μη τεχνολογικών μετοχών, αλλά συνολικά θα κινούμαστε ανοδικά», δήλωσε ο Jay Hatfield, διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors. Ο Hatfield, που έχει θέσει στόχο για το S&P 500 τις 8.000 μονάδες στο τέλος του έτους, ανέφερε ότι η ανοδική πορεία θα είναι «καλύτερα ισορροπημένη», καθώς οι περιφερειακές τράπεζες θα υπεραποδώσουν και οι τεχνολογικές μετοχές με υψηλές αποτιμήσεις, όπως η Tesla, θα μείνουν πίσω.

«Υπάρχουν θεματικές εκτός τεχνολογίας που πιθανότατα θα αποδώσουν φέτος», πρόσθεσε.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street προβλέπουν περαιτέρω κέρδη για την αμερικανική αγορά το 2026. Η έρευνα CNBC Market Strategist δείχνει ότι ο μέσος στόχος για το S&P 500 είναι οι 7.629 μονάδες, που αντιστοιχεί σε προοπτική ανόδου 11,4%.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής είχε επίσης φωτεινά σημεία στην ευρύτερη αγορά. Οι μετοχές της Wayfair αυξήθηκαν πάνω από 8%, ενώ η RH ενισχύθηκε περίπου 6%, μετά την απόφαση του Προέδρου Donald Trump την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να αναβάλει για έναν χρόνο τις αυξήσεις δασμών σε επενδυμένα έπιπλα, κουζίνες και έπιπλα μπάνιου. Η εντολή αναστέλλει συγκεκριμένα τον δασμό 30% για τα επενδυμένα έπιπλα και τον δασμό 50% για τις κουζίνες και τα έπιπλα μπάνιου, ενώ διατηρείται ο δασμός 25% που είχε επιβληθεί τον Σεπτέμβριο.

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η νέα χρονιά για πολύτιμα μέταλλα και πετρέλαιο

Τα περισσότερα πολύτιμα μέταλλα έκλεισαν με κέρδη τη σημερινή συνεδρίαση, συνεχίζοντας τη θετική δυναμική που χαρακτήρισε το 2025, όμως ο χρυσός δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 4.313,29 δολάρια η ουγγιά, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε αγγίξει τα 4.402,06 δολάρια. Το πολύτιμο μέταλλο είχε σημειώσει ράλι 64% σε ετήσια βάση το 2025. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του χρυσού ολοκλήρωσαν με πτώση 0,3% στα 4.329,6 δολάρια/ουγγιά.

Στην αγορά πετρελαίου, η πρώτη ημέρα του 2026 κινήθηκε με μικρές απώλειες, μετά από τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2020 που κατέγραψε το 2025 ο «μαύρος χρυσός». Οι επενδυτές αξιολόγησαν τόσο τις ανησυχίες για πιθανή υπερπροσφορά όσο και γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξαγωγές της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχώρησε κατά 10 σεντς στα 60,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε αντίστοιχη πτώση στα 57,32 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές και των δύο τύπων αργού σημείωσαν πτώση σχεδόν 20% το 2025, τη μεγαλύτερη από το 2020, με το Brent να καταγράφει τρίτη συνεχόμενη χρονιά απωλειών — το μεγαλύτερο αρνητικό σερί στην ιστορία του δείκτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 23:20
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