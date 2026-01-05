ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κλείσιμο σε θετικό έδαφος για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ξεπέρασε τις 600 μονάδες ο STOXX
Χρηματιστήρια
20:02 - 05 Ιαν 2026

Κλείσιμο σε θετικό έδαφος για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ξεπέρασε τις 600 μονάδες ο STOXX

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα 5/1, καθώς οι παγκόσμιες αγορές αντιδρούν στην ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε 0,94% υψηλότερα στο κλείσιμο στο Λονδίνο ξεπερνώντας τις 600 μονάδες και κλείνοντας στις 601,76, με τις περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές σε θετικό έδαφος και τους κλάδους μικτούς. Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ως εξής:

  • Βρετανικός FTSE: +0,54% στις 10.004,57μονάδες,
  • Γαλλικός CAC 40: +0,20% στις 8.211,50 μονάδες,
  • Γερμανικός DAX: +1,29% στις 24.856,32 μονάδες.
  • Ισπανικός IBEX: +0,70% στις 17.614,40 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: +1,04% στις 45.847,32 μονάδες.

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές αντιδρούν στις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιθέσεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής πριν αιχμαλωτίσουν τον πρόεδρο Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη μετά την επιχείρηση του Σαββάτου και κατηγορήθηκαν για εγκλήματα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και δίκαιη μετάβαση».

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να υποχωρεί από αυτά τα σχόλια την Κυριακή, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα χρησιμοποιήσει μόνο τα κατάλληλα μέσα για να πετύχει τους πολιτικούς της στόχους. Δεν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνούσαν άμεσα τη Βενεζουέλα.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικών εταιρειών ήταν από τους βασικούς κερδισμένους στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας. Οι μετοχές της Rheinmetall ανέβηκαν 9,3%, ενώ η Hensoldt AG σημείωσε άνοδο σχεδόν 8,2% και η Renk 8%. Η Leonardo ενισχύθηκε κατά 6,3%. Συνολικά, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense κατέγραψε την υψηλότερη τιμή του από τις 3 Οκτωβρίου, με άνοδο 4%.

Άλλες σημαντικές μετοχές που κινήθηκαν ανοδικά ήταν η ελβετική βιομηχανία βαλβίδων VAT Group, που ενισχύθηκε κατά 12,1%, η οποία ηγήθηκε της ανόδου του συνολικού δείκτη Stoxx 600 στο κλείσιμο. Η Johnson Matthey, βρετανική εταιρεία παραγωγής ειδικών χημικών προϊόντων, δραστικών φαρμακευτικών συστατικών και τεχνολογίας μπαταριών, προσέθεσε 5,4%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ