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Wall Street: Πτώση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά ελέω Τραμπ και γεωπολιτικής αστάθειας
Χρηματιστήρια
23:30 - 07 Ιαν 2026

Wall Street: Πτώση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά ελέω Τραμπ και γεωπολιτικής αστάθειας

Reporter.gr Newsroom
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Με μεικτά πρόσημα έκλεισε η Wall Street την Τετάρτη (7/1), καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αξιολογήσουν τα οικονομικά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν σήμερα και τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε πυρά εναντίον της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.  

Η είδηση για το «πάγωμα» μέχρι νεωτέρας στα μερίσματα και την επαναγορά μετοχών από τις αμυντικές εταιρείες φαίνεται να επηρέασε τους επενδυτές, με αποτέλεσμα οι δείκτες να βρεθούν στον «αέρα». Έτσι, παρόλο που η ημέρα είχε ανοίξει με τον S&P 500 και τον Dow Jones να καταγράφουν νέα ρεκόρ, το τέλος της συνεδρίασης τους βρήκε και τους δύο «λαβωμένους».

Ο Dow Jones «τερμάτισε» με πτώση 0,94% στις 48.996 μονάδες και ο S&P 500 προσγειώθηκε στις 6.920 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,34%. Από την άλλη, ο Nasdaq κατάφερε να κρατήσει το πρόσημο και ενισχύθηκε κατά 0,16% στις 23.584 μονάδες.

Στα ομόλογα, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,13% και του 2ετούς στο 3,46%. Καθοριστικό ρόλο στην ανακοπή της ανόδου τους έπαιξε η είδηση σχετικά με τη δραστηριότητα στις υπηρεσίες τον Δεκέμβριο, η οποία κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό επέκτασης εδώ και περισσότερο από ένα έτος, ενισχυμένη από ισχυρή ζήτηση και αύξηση των προσλήψεων.

Από την άλλη, η έκθεση ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έγινε πιο δεκτή με πιο θετικές διαθέσεις από την αγορά ομολόγων, καθώς έδειξε μετριοπαθή ρυθμό αύξησης των προσλήψεων, υποδεικνύοντας ασθενέστερη δυναμική κατά την είσοδο στο 2026.

Συνολικά η χρονιά έχει ξεκινήσει καλά για τις μετοχές, που στηρίχθηκαν στην αισιοδοξία για ισχυρή κερδοφορία και για πληθωρισμό που παραμένει επαρκώς περιορισμένος, ώστε η Fed να συνεχίσει τις μειώσεις του κόστους δανεισμού το 2026.

«Αν η έκθεση για την απασχόληση δείξει ότι η αγορά εργασίας λυγίζει αλλά δεν σπάει, η Fed θα κρατήσει τα επιτόκια σταθερά στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, καθώς το όριο για μια ακόμη βραχυπρόθεσμη μείωση είναι υψηλότερο μετά την τελευταία μείωση του Δεκεμβρίου», δήλωσε ο αναλυτής Μάρκο Καζιράγκι.

Ωστόσο, μεγάλο ερωτηματικό για την αγορά παραμένει το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τους δασμούς, δεδομένου πως εκκρεμεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη συνταγματικότητα τους. Η κρίσιμης σημασίας ετυμηγορία αναμένεται την Παρασκευή, περίπου το απόγευμα ώρα Ελλάδος, αλλάζοντας τα δεδομένα για την αμερικανική επιχειρηματική αγορά και όχι μόνο, την κυβέρνηση Τραμπ και βέβαια το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, το βλέμμα των traders είναι στραμμένο και στη γεωπολιτική αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο εξαιτίας της παρέμβασης στη Βενεζουέλα, όσο και εξαιτίας των απειλών Τραμπ προς τη Γροιλανδία.

Ειδικά όσον αφορά τη Βενεζουέλα, πολλοί είναι οι αναλυτές που εμφανίζονται επιφυλακτικοί ειδικά όσον αφορά την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Βενεζουέλας, ανεξάρτητα από τις βαρύγδουπες αναγγελίες του Λευκού Οίκου, ειδικά όσον αφορά τη ροή των επενδύσεων που θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών της χώρας.

Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές διεύρυναν τα κέρδη τους.

Στον αντίποδα, υπό πίεση βρέθηκαν αιφνιδίως οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας, όπως η Lockheed Martin, η General Dynamics και η Northrop Grumman, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο Truth Social ανήγγειλε την πρόθεση του να μην επιτρέψει στις εταιρείες του κλάδου να διανείμουν μερίσματα ή να προχωρήσουν σε επαναγορές μετοχών. Επίσης επετέθη στα στελέχη τους για τους υπέρογκους μισθούς τους.

Οι αμυντικές εταιρείες «επί του παρόντος διανέμουν τεράστια μερίσματα στους μετόχους τους και πραγματοποιούν μαζικές επαναγορές μετοχών, εις βάρος και σε βάρος των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό», έγραψε ο Τραμπ. «Αυτή η κατάσταση δεν θα επιτρέπεται ούτε θα γίνεται ανεκτή πλέον!», συμπλήρωσε.

Απώλειες σημειώθηκαν, επίσης, στον τραπεζικό κλάδο, όπου στις χαμένες είναι η JPMorgan και η Bank of America, ενώ με χασούρα βγήκαν από τη συνεδρίαση και πετρελαϊκές όπως η Exxon, η Chevron και η ConocoPhillips αντανακλώντας την αβεβαιότητα για το πως θα εξελιχθούν τα σχέδια του Λευκού Οίκου για την Βενεζουέλα.

Αντιθέτως, στον ενεργειακό κλάδο, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές των διυλιστηρίων, όπως της Valero Energy και της Marathon Petroleum, καθώς έχουν κάθε λόγο να προσδοκούν σε πιο γρήγορα οφέλη από την αύξηση των πωλήσεων μαύρου χρυσού από την Βενεζουέλα, με βάση και τα όσα δήλωσε ο Τραμπ.

Άλμα κοντά στο 4% και για την Eli Lilly μετά το θετικό outlook που εξέδωσε η UBS για τη μετοχή της, ποντάροντας – όπως και άλλοι επενδυτικοί οίκοι – στο πολυαναμενόμενο λανσάρισμα ενός νέου σκευάσματος κατά της παχυσαρκίας, αυτή τη φορά σε μορφή χαπιού. Η κυκλοφορία του αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο.

Υποχώρηση για πετρέλαιο και χρυσό

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 1% στα 60,10 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 1,7% στα 56,13 δολάρια.

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,7% στα 4.464 δολάρια ανά ουγγιά.

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