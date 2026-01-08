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Η γερμανική βιομηχανία κερδίζει ολοένα και περισσότερα από τις υπηρεσίες – 166 δισ. ευρώ το 2024
Ειδήσεις
10:35 - 08 Ιαν 2026

Η γερμανική βιομηχανία κερδίζει ολοένα και περισσότερα από τις υπηρεσίες – 166 δισ. ευρώ το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Οι γερμανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις αντλούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από υπηρεσίες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo.

«Το 2024, οι επιχειρήσεις της μεταποίησης δημιούργησαν εκτιμώμενα έσοδα ύψους 166 δισ. ευρώ από υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προϊόντα, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, συναρμολόγηση ή συντήρηση. Με τον τρόπο αυτό, για παράδειγμα, ξεπέρασαν τα συνολικά έσοδα ολόκληρου του κλάδου της φιλοξενίας στη Γερμανία, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 138 δισ. ευρώ», δηλώνει ο οικονομικός ερευνητής του ifo, Τίμο Βόλμερσχόιζερ.

Μεταξύ των μεταποιητικών κλάδων, η μηχανολογία παρουσιάζει πάνω από τον μέσο όρο μερίδιο εσόδων από υπηρεσίες που συνδέονται με τα προϊόντα (13,2%), ακολουθούμενη από την αυτοκινητοβιομηχανία (7,3%) και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών (6,8%). Αντίθετα, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προϊόντα παίζουν μόνο δευτερεύοντα ρόλο στους κλάδους τροφίμων και ποτών, καθώς και στην κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση. Συνολικά, το μερίδιο των εσόδων από τέτοιου είδους υπηρεσίες έχει αυξηθεί σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους τα τελευταία δέκα χρόνια.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες αντιστοιχούν σε υψηλότερο ποσοστό του κύκλου εργασιών για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες δραστηριότητες. Οι εταιρείες με δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) πέτυχαν κατά μέσο όρο ποσοστό 7,8%, το οποίο αυξάνεται στο 8,6% για όσες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (AI). «Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της καινοτομικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης και των εσόδων της από υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προϊόντα», επισημαίνει ο ερευνητής του ifo, Στέφαν Ζάουερ.

Η μελέτη βασίζεται σε ειδική ερώτηση που τέθηκε τον Ιούλιο του 2025 στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Έρευνας του ifo. Συνολικά, 1.680 επιχειρήσεις, αντιπροσωπευτικές της μεταποιητικής βιομηχανίας στη Γερμανία, συμμετείχαν στην έρευνα. Κλήθηκαν να δηλώσουν την ποσοστιαία κατανομή των εσόδων τους για το 2024 μεταξύ πωλήσεων από την παραγωγή ή εμπορία αγαθών, πωλήσεων από υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προϊόντα και εσόδων από άλλες δραστηριότητες. Οι επίσημες στατιστικές δεν καλύπτουν ρητά τις υπηρεσίες που συνδέονται με τα προϊόντα στη μεταποιητική βιομηχανία.

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