ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μικτά πρόσημα στις Ασιατικές αγορές: Ράλι για τις αμυντικές μετοχές
Χρηματιστήρια
09:52 - 09 Ιαν 2026

Μικτά πρόσημα στις Ασιατικές αγορές: Ράλι για τις αμυντικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου σε ολόκληρη την Ασία σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Η Hanwha Aerospace εκτινάχθηκε κατά 11%, ηγούμενη του ράλι των αμυντικών μετοχών στην Ασία.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο και η ανανεωμένη ώθηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας έχουν φέρει ράλι για τις αμυντικές μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο και τα ασιατικά δεν αποτελούν εξαίρεση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μετοχές της νοτιοκορεατικής Hanwha Aerospace ενισχύθηκαν έως και 11%. Η Poongsan κατέγραψε άνοδο άνω του 6%, ενώ η Korea Aerospace σημείωσε κέρδη 5%. Στην Ιαπωνία, οι μετοχές της Kawasaki Heavy Industries αυξήθηκαν κατά 2,29%, ενώ η IHI πρόσθεσε 2,14%.

Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1%, μετά την αύξηση των τιμών καταναλωτή τον Δεκέμβριο κατά 0,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. Η μέτρηση ακολούθησε άνοδο 0,7% τον Νοέμβριο και ευθυγραμμίστηκε με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters. Οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 1,9% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, καλύτερα από την πρόβλεψη για πτώση 2%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,24%, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,62%.

Οι μετοχές της Fast Retailing εκτινάχθηκαν πάνω από 7%, αφού η ιαπωνική εταιρεία που διαχειρίζεται την Uniqlo ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου αυξήθηκαν περίπου κατά ένα τρίτο και αναβάθμισε τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους.

Η εταιρεία απέδωσε την επίδοση στις ισχυρές παγκόσμιες πωλήσεις που βοήθησαν να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών, προσθέτοντας ότι παραμένει σε τροχιά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης κερδών, με στήριξη από τις ισχυρότερες πωλήσεις στην Κίνα και τη ραγδαία επέκταση στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 0,67%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε ελαφρώς κάτω από το μηδέν. Οι μετοχές της Rio Tinto υποχώρησαν πάνω από 5%, αφού η μεταλλευτική εταιρεία ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι έχει εισέλθει σε συνομιλίες πρώιμου σταδίου για εξαγορά με τη Glencore. Μια επιτυχής συγχώνευση θα δημιουργούσε έναν μεταλλευτικό κολοσσό αξίας σχεδόν 207 δισ. δολαρίων.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών παρουσίασαν μικρές μεταβολές στις πρώτες ώρες των ασιατικών συναλλαγών, ενόψει της κρίσιμης έκθεσης για την απασχόληση του Δεκεμβρίου και μιας πιθανής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς. Το Δικαστήριο θα μπορούσε να εκδώσει απόφαση για τη νομιμότητα των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπορική πολιτική και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε, ενώ ο Nasdaq Composite δέχθηκε πιέσεις καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις τεχνολογικές μετοχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι διεθνείς αγορές – Με σπασμένα φρένα ο Kopsi
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι διεθνείς αγορές – Με σπασμένα φρένα ο Kopsi

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
22/07/2026 - 12:00

Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Πολιτική
22/07/2026 - 11:58

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:48

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Πολιτική
22/07/2026 - 11:45

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:27

Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:27

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:12

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 11:11

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 11:04

Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο

Υγεία
22/07/2026 - 11:01

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:00

ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 10:55

Επιτόκια ευρωπαϊκού επιπέδου από τη Snappi με αποδόσεις έως και 2.25%

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:52

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Πολιτική
22/07/2026 - 10:50

Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Εργασιακά
22/07/2026 - 10:37

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

Επιχειρήσεις
22/07/2026 - 10:36

Φυσικό Αέριο: Σταθερή κερδοφορία, ανάπτυξη και ισχυρές επιδόσεις – Η εικόνα ανά τομέα και οι προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:25

Πιερρακάκης για Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:18

Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 10:10

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

Magazino
22/07/2026 - 10:05

Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής

Υγεία
22/07/2026 - 09:59

3 ερωτήσεις και απαντήσεις για το μικροβίωμα του εντέρου

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:57

Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 09:44

ΧΑ: Το τραπεζικό ράλι υπερισχύει των γεωπολιτικών ανησυχιών – Ζητούμενο η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Οικονομία
22/07/2026 - 09:43

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Επιστολή στον Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της επιχειρηματικότητας ενόψει Δ.Ε.Θ.

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:29

Οι δασμοί των ΗΠΑ βυθίζουν τις επενδυτικές προσδοκίες των γερμανικών επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:24

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη στη Βοιωτία – Οκτώ συλλήψεις

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:10

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:01

Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 08:47

Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέψουμε ομηρία της παγκόσμιας ενέργειας» – Ενδέκατη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Οικονομία
22/07/2026 - 08:40

Ιδιωτικό χρέος: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι αιτήσεις για τις 72 δόσεις – Στις 26 Ιουλίου ανοίγει ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ