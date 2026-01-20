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Βαριές απώλειες στη Wall: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία προκαλεί φυγή κεφαλαίων
Χρηματιστήρια
17:14 - 20 Ιαν 2026

Βαριές απώλειες στη Wall: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία προκαλεί φυγή κεφαλαίων

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές καταγράφουν μεγάλες απώλειες την Τρίτη 20/1, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όξυνε τη ρητορική του για τη Γροιλανδία, απειλώντας με την επιβολή νέων δασμών σε χώρες που αντιτίθενται στην πώληση του δανικού εδάφους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εκτινάχθηκαν, ενώ το δολάριο υποχώρησε, καθώς οι απειλές του Τραμπ προκάλεσαν φυγή από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό το απόγευμα της Τρίτης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 725 μονάδων, ή περίπου 1,47% στις 48.635,23 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,52% στις 6.834,30 μονάδες, πορεία που τον οδηγεί στη χειρότερη συνεδρίασή του των τελευταίων δύο μηνών, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 1,77% στις 23.097,339 μονάδες. Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX), γνωστός ως ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, εκτινάχθηκε έως τις 20,69 μονάδες, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τις 25 Νοεμβρίου, και στη συνέχεια κινείτο πάνω από τις 20 μονάδες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το Σάββατο ότι οι εισαγωγές στις ΗΠΑ από οκτώ χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα επιβαρυνθούν με κλιμακούμενους δασμούς «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας». Όπως ανέφερε, οι δασμοί θα ξεκινήσουν από το 10% την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια, εν μέσω πληροφοριών ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης». Παράλληλα, επιτέθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος — μία εκ των οποίων φιλοξενεί βρετανοαμερικανική στρατιωτική βάση — στο Μαυρίκιο ως «πράξη μεγάλης ανοησίας». Όπως δήλωσε, η κίνηση αυτή αποτελεί «άλλον έναν από μια μακρά σειρά λόγων εθνικής ασφάλειας που καθιστούν αναγκαία την απόκτηση της Γροιλανδίας».

«Στην άλλη πλευρά των εμπορικών ελλειμμάτων και των εμπορικών πολέμων βρίσκονται τα κεφάλαια και οι “πόλεμοι κεφαλαίων”», δήλωσε ο Ρέι Ντάλιο στο CNBC και στην εκπομπή “Squawk Box”, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. «Αν εξετάσει κανείς τις συγκρούσεις, δεν μπορεί να αγνοήσει το ενδεχόμενο πολέμων κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, ίσως να μην υπάρχει η ίδια διάθεση για αγορά αμερικανικού χρέους και παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς «απαράδεκτες» και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν αντίμετρα, με τη Γαλλία να φέρεται να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο οικονομικό της αντίμετρο, γνωστό ως «Μέσο κατά του Οικονομικού Εξαναγκασμού».

Ο Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να μιλήσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τετάρτη, δήλωσε ότι συμφώνησε να συνομιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο της διοργάνωσης για να συζητήσει τις φιλοδοξίες του σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υπερασπίστηκε την Τρίτη στο CNBC το ενδεχόμενο εξαγοράς της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. «Αυτό θα αποτρέψει κάθε είδους ένοπλη σύγκρουση, οπότε γιατί να μην προλάβουμε το πρόβλημα πριν ξεκινήσει;» δήλωσε.

Η Τρίτη διαγραφόταν ως ημέρα γενικευμένων ρευστοποιήσεων, με ελάχιστες μετοχές να κινούνται ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές. Οι τεχνολογικές μετοχές, που θεωρούνται πιο ευάλωτες σε μια στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια και σε μια άνοδο των αποδόσεων που επιβραδύνει την οικονομία, ηγήθηκαν των απωλειών. Οι Nvidia, AMD και Alphabet σημείωσαν πτώση άνω του 2%.

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα αρκετών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Netflix, Charles Schwab, Johnson & Johnson και Intel. Οι προβλέψεις των εταιρειών για το υπόλοιπο του έτους θεωρούνται κρίσιμες για τη διατήρηση του θετικού κλίματος στις αμερικανικές μετοχές. Ήδη, για τον S&P 500 προβλέπεται αύξηση κερδών της τάξης του 12% έως 15%.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε κλειστή λόγω της αργίας για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 17:15
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