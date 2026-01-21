Wall Street: Ανοδικό γύρισμα μετά την ομιλία Τραμπ στο Νταβός

Έτσι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, ο Dow Jones «παίζει» στις 48.861,09 μονάδες με κέρδη 0,77%, ο Nasdaq στις 23.133,59 μονάδες με άνοδο 0,78% και ο S&P 500 κινείται στις 6.851 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,79%.
Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ σημείωσε στο Νταβός ότι οι ΗΠΑ σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος για το ΝΑΤΟ, το οποίο – όπως είπε – δεν θα υπήρχε χωρίς τον ίδιο. Δήλωσε, όμως, ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει υπερβολικά μεγάλη ισχύ, γιατί τότε η Αμερική «θα ήταν πραγματικά ασταμάτητη».
Σύμφωνα με αναλυτές, η δήλωσή του αυτή ανακούφισε κάπως τους επενδυτές, μία ημέρα αφότου οι μετοχές είχαν δεχτεί ισχυρές πιέσεις λόγω της ταραχής στο γεωπολιτικό πεδίο και των απειλών για την Γροιλανδία.
Η τιμή του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε ανοδικά και η απόδοσή του υποχώρησε μετά τα σχόλια του Τραμπ. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ περιόρισε τις απώλειές του έναντι των άλλων νομισμάτων.
Αν και ο Τραμπ απέκλεισε τη στρατιωτική δράση, δήλωσε ότι «επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητηθεί εκ νέου η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Επίσης, ένα ακόμη σχόλιο που έχει τραβήξει την προσοχή των traders είναι αυτό που σχετίζεται με το πλαφόν 10% στις πιστωτικές κάρτες, με τον Τραμπ να μην κάνει πίσω, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο να το προχωρήσει.