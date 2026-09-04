Volkswagen: «Σήκωσε» τις μετοχές το σχέδιο για περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε την Παρασκευή η μετοχή της Volkswagen, μετά την ανακοίνωση ενός από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα αναδιάρθρωσης στην ιστορία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το εποπτικό συμβούλιο ενέκρινε το «Future Plan 2030», ένα σχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προγραμματισμένων περικοπών στις 100.000.

Η μετοχή της Volkswagen ενισχύθηκε έως και 5,8% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των εταιρειών του Stoxx 600. Παρά την άνοδο, ωστόσο, παραμένει περίπου 21% χαμηλότερα από την αρχή του έτους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 βασικές πρωτοβουλίες για τη δραστική μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου. Η Volkswagen σχεδιάζει επίσης να απλοποιήσει σημαντικά τη γκάμα των μοντέλων της, μειώνοντάς την κατά 50% έως το 2035, ενώ εξετάζει εναλλακτικές χρήσεις για τέσσερα γερμανικά εργοστάσια, των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα μετά το 2030 δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί.

Στόχος είναι παράλληλα μια πιο «επίπεδη» διοικητική δομή, με λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας. Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Blume έκανε λόγο για επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια, προκειμένου τα εμπορικά σήματα του ομίλου να γίνουν πιο ανταγωνιστικά.

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις από τους δασμούς, το υψηλό κόστος και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες όπως η BYD και η Geely. Μόνο το 2025, οι δασμοί επιβάρυναν τα αποτελέσματά της κατά 2,9 δισ. ευρώ.

Αναλυτές της Deutsche Bank χαρακτήρισαν την απόφαση «σημαντική έκπληξη» και «πολύ καλύτερη από ό,τι φοβόταν η αγορά», εκτιμώντας ότι σηματοδοτεί μια νέα φάση για τη Volkswagen και ενδεχομένως να λειτουργήσει ως καταλύτης για αντίστοιχες κινήσεις σε ολόκληρη τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.