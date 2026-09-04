Volkswagen: «Σήκωσε» τις μετοχές το σχέδιο για περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας

Η μετοχή της Volkswagen ενισχύθηκε έως και 5,8% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των εταιρειών του Stoxx 600. Παρά την άνοδο, ωστόσο, παραμένει περίπου 21% χαμηλότερα από την αρχή του έτους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 βασικές πρωτοβουλίες για τη δραστική μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου. Η Volkswagen σχεδιάζει επίσης να απλοποιήσει σημαντικά τη γκάμα των μοντέλων της, μειώνοντάς την κατά 50% έως το 2035, ενώ εξετάζει εναλλακτικές χρήσεις για τέσσερα γερμανικά εργοστάσια, των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα μετά το 2030 δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί.
Στόχος είναι παράλληλα μια πιο «επίπεδη» διοικητική δομή, με λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας. Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Blume έκανε λόγο για επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια, προκειμένου τα εμπορικά σήματα του ομίλου να γίνουν πιο ανταγωνιστικά.
Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις από τους δασμούς, το υψηλό κόστος και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες όπως η BYD και η Geely. Μόνο το 2025, οι δασμοί επιβάρυναν τα αποτελέσματά της κατά 2,9 δισ. ευρώ.
Αναλυτές της Deutsche Bank χαρακτήρισαν την απόφαση «σημαντική έκπληξη» και «πολύ καλύτερη από ό,τι φοβόταν η αγορά», εκτιμώντας ότι σηματοδοτεί μια νέα φάση για τη Volkswagen και ενδεχομένως να λειτουργήσει ως καταλύτης για αντίστοιχες κινήσεις σε ολόκληρη τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.