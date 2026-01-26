ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε θετικό έδαφος ανοίγουν τη βδομάδα οι ευρωαγορές - Τα βλέμματα σε Fed και γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
10:37 - 26 Ιαν 2026

Σε θετικό έδαφος ανοίγουν τη βδομάδα οι ευρωαγορές - Τα βλέμματα σε Fed και γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν τη νέα εβδομάδα συνεδριάσεων με οριακά κέρδη σήμερα (26/1).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει μικρή άνοδο 0,1% στις 608,88 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται επίσης ανοδικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE καταγράφει κέρδη 0,23% στις 10,165.50 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κινείται επίσης σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,17% στις 24,900.00 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,12% στις 8,134.44 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει κέρδη 0,46% στις 17,626.45 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB ενισχύεται περίπου 0,3% στις 44,958.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να συνεχίσουν να διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα αυτή την εβδομάδα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά επανέρχονται στο προσκήνιο.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% στον Καναδά, σε περίπτωση που η Οτάβα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο.

«Ο Καναδάς σέβεται τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του. Έχουμε δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας CUSMA (Συμφωνία Καναδά–Ηνωμένων Πολιτειών–Μεξικού) να μην επιδιώκουμε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με οικονομίες που δεν λειτουργούν με βάση τους κανόνες της αγοράς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε αυτό με την Κίνα», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Στα αξιόλογα της μέρας, περισσότερες από 90 εταιρείες του δείκτη S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων οι Apple, Meta Platforms και Microsoft. Μέχρι στιγμής, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εξελίσσεται θετικά, καθώς το 76% των εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τη FactSet.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί επίσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη της απόφαση για τη νομισματική πολιτική του έτους την Τετάρτη.

Αν και θεωρείται ευρέως ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, η Wall Street θα αναζητήσει ενδείξεις σχετικά με το πότε οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να προχωρήσουν σε μειώσεις επιτοκίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προϋπολογισμός 12μηνο 2025: Πληρώσαμε €72 δισ. σε φόρους - Αυξημένοι κατά €393 εκατ.
Οικονομία

Προϋπολογισμός 12μηνο 2025: Πληρώσαμε €72 δισ. σε φόρους - Αυξημένοι κατά €393 εκατ.

Μαρινάκης για πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ένα από τα ολέθρια αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου
Πολιτική

Μαρινάκης για πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ένα από τα ολέθρια αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου

ΧΑ: Στις 2135 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Στις 2135 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του ΓΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις
Χρηματιστήρια

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ