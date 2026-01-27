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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο φόντο Τραμπ, μάκρο και επιτόκια
Χρηματιστήρια
16:42 - 27 Ιαν 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο φόντο Τραμπ, μάκρο και επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street κινείται με μεικτά πρόσημα στο άνοιγμα της Τρίτης (27/1), καθώς οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ξεκίνησαν μια ιδιαίτερα «βαριά» εβδομάδα αποτελεσμάτων με θετικό πρόσημο. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, που θα ανακοινωθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,71% στις 49.059,81 μονάδες. Από την άλλη, ο S&P 500 ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,18% στις 6.962,49 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει άλμα 0,43% στις 23.702,64 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στηρίζουν για ακόμη μία φορά την αγορά στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης, με τις Apple, Meta Platforms και Microsoft να κινούνται ανοδικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές ξεκίνησαν δυναμικά την εβδομάδα. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,5% στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ ο Dow Jones κέρδισε περίπου 314 μονάδες ή 0,6%. Ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,4%, καθώς Apple, Meta και Microsoft κινήθηκαν υψηλότερα ενόψει των ανακοινώσεων των οικονομικών τους αποτελεσμάτων αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν τριμηνιαία αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Οι Meta, Microsoft και η επίσης μέλος των «Magnificent Seven» Tesla θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα την Τετάρτη, ενώ η Apple θα ακολουθήσει την Πέμπτη.

Η τρέχουσα περίοδος αποτελεσμάτων εξελίσσεται θετικά μέχρι στιγμής, καθώς περίπου τρεις στις τέσσερις εταιρείες του S&P 500 έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με τη FactSet.

«Στο επίκεντρο βρίσκεται η περίοδος αποτελεσμάτων. Έχουμε 200 εταιρείες που ανακοινώνουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και μέχρι στιγμής τα νέα είναι καλά», δήλωσε ο Adam Parker, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Trivariate Research. «Το βασικό ζήτημα είναι ότι οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι υπερβολικά υψηλές. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να διατηρήσουμε τη δυναμική έως τις καθοδηγήσεις του Απριλίου — πιστεύω πως ναι».

Μετοχές μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών υγείας βρέθηκαν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της ημέρας, μετά την πρόταση των Κέντρων για τις Υπηρεσίες Medicare & Medicaid (CMS) για αύξηση των πληρωμών προς τους παρόχους του Medicare Advantage κατά μόλις 0,09% κατά μέσο όρο για το 2027. Η Humana κατρακύλησε 15%, η CVS Health υποχώρησε 11%, ενώ η UnitedHealth έχασε 14%.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα και ξυλεία από τη Νότια Κορέα από 15% σε 25%, επικαλούμενος καθυστερήσεις στην έγκριση εμπορικής συμφωνίας από το κορεατικό κοινοβούλιο.

Στο επίκεντρο της εβδομάδας βρίσκεται και η πρώτη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed για το έτος. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5% – 3,75%, ωστόσο οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το πότε ενδέχεται να ξεκινήσουν μελλοντικές μειώσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων εξακολουθούν να δείχνουν πιθανότητα για δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι επενδυτές αναμένουν την Τρίτη τα τελευταία στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις τιμές κατοικιών.

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