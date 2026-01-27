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Ζελένσκι: Η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία - Ορόσημο το 2027
Ειδήσεις
16:07 - 27 Ιαν 2026

Ζελένσκι: Η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία - Ορόσημο το 2027

Reporter.gr Newsroom
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Το Κίεβο επαναλαμβάνει ότι η πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ασφάλειας της χώρας, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το 2027.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή προοπτική δεν αφορά μόνο την πολιτική και οικονομική ενσωμάτωση, αλλά συνδέεται άμεσα με τις εγγυήσεις σταθερότητας και ασφάλειας για το ουκρανικό κράτος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία θέτει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ένταξή της στην ΕΕ και προσβλέπει στη στήριξη των ευρωπαίων εταίρων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός εντός της επόμενης διετίας.

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