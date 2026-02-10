Μικρή πτώση για τις ευρωπαϊκές αγορές αλλά εκτόξευση κατά 12% για τις μετοχές της Philips
20:09 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν αρνητικά την Τρίτη 10/2, εν μέσω πλήθους δημοσιεύσεων εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση λίγο κάτω από το επίπεδο ανοίγματος στο -0,07% και τις 620,96 μονάδες, αναστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη, με τις περισσότερες κύριες αγορές και τομείς να εμφανίζουν μικτές τάσεις.

Αρνητική εικόνα επικράτησε και στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:

  • Γερμανικός δείκτης DAX: -0,12% στις 24.985,82 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC: +0,06% στις 8.327,88 μονάδες,
  • Βρετανικός FTSE: -0,31% στις 10.353,84 μονάδες,
  • Ισπανικός IBEX: -0,43% στις 18.117,60 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: -0,04% στις 46.802,99 μονάδες.

Η Τρίτη ήταν ημέρα έντονης δημοσίευσης εταιρικών αποτελεσμάτων, με μερικές από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες να ενημερώνουν τους επενδυτές για τα οικονομικά τους.

Μεταξύ αυτών, η Philips ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το πλήρες έτος 2025 πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 6% στις παραγγελίες και επέστρεψε σε κερδοφορία μετά από ζημία το 2024. Παρουσίασε νέες προβλέψεις για το 2026, αναμένοντας ανάπτυξη πωλήσεων 3% έως 4,5%.

Τα καθαρά κέρδη της χρονιάς αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. δολ.), χάρη σε υψηλότερα έσοδα από λειτουργίες, χαμηλότερους φόρους και μειωμένα έξοδα. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόταση επανεκλογής του CEO Roy Jakobs, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 8 Μαΐου.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Jakobs τόνισε ότι τα αποτελέσματα περιέχουν «πολλά πολύ καλά νέα», επισημαίνοντας 7% αύξηση στις παραγγελίες και ανάπτυξη των περιθωρίων, παρά τις δυσκολίες από δασμούς.

«Υπάρχει σαφής βελτίωση στις πωλήσεις», είπε, σημειώνοντας ότι οι ισχυρές παραγγελίες του 2025 θα μετατραπούν σταδιακά σε πωλήσεις, με την ανάπτυξη για το 2026 να προβλέπεται μεταξύ 3% και 4,5%.

Οι μετοχές της Philips έκλεισαν με μεγάλη άνοδο 12,2%.

Αντίθετα, η BP στο Λονδίνο έκλεισε με πτώση 6,3% μετά την ανακοίνωση αναστολής του προγράμματος επαναγοράς μετοχών για ενίσχυση του ισολογισμού. Τα καθαρά κέρδη της για το 2025 ανήλθαν σε 7,49 δισ. δολ., χαμηλότερα των προσδοκιών.

Η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, σημείωσε άνοδο 13% στις αρχικές συναλλαγές και έκλεισε με +10,1%, μετά από καλύτερες των προσδοκιών πωλήσεις και εκτίμηση επιστροφής στην ανάπτυξη το 2026. Η θετική τάση επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες πολυτελείας, με Burberry +3,1%, Hermes +2,8% και Brunello Cucinelli +1,1%. Οι μετοχές της LVMH έκλεισαν 0,4% υψηλότερα, αντιστρέφοντας αρχικές απώλειες, ενώ η Richemont σημείωσε +2,2%.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν την πολιτική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η θέση του πρωθυπουργού Keir Starmer βρίσκεται σε κίνδυνο, λόγω πιέσεων για παραίτηση μετά από σειρά ανατροπών και την αμφιλεγόμενη διορισμό του Peter Mandelson ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ, με αναφορές στη σύνδεσή του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν πτώση, παρά το γεγονός ότι ο Dow Jones έκλεισε σε ιστορικό υψηλό. Στην Ασία, οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει νέο ρεκόρ.

