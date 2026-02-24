Wall: Στα πράσινα οι δείκτες - Σε τροχιά ανάκαμψης μετά το sell off της Δευτέρας
Χρηματιστήρια
16:58 - 24 Φεβ 2026

Wall: Στα πράσινα οι δείκτες - Σε τροχιά ανάκαμψης μετά το sell off της Δευτέρας

Reporter.gr Newsroom
Ο S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος την Τρίτη 24/2, καθώς η αγορά επιχειρεί να ανακάμψει μετά το έντονο sell-off της Δευτέρας, στην τελευταία εβδομάδα διαπραγμάτευσης του Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, ο ευρύτερος δείκτης ενισχύεται κατά 0,35% στις 6.861,41 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,52% στις 22.744,106 μονάδες. Στα πράσινα και ο Dow Jones Industrial Average, ο οποίος πρόσθεσε 413 μονάδες ή 0,85% στις 49.,218,05 μονάδες.

Οι μετοχές της AMD εκτινάχθηκαν κατά 5% έπειτα από την ανακοίνωση της Meta για πολυετή συμφωνία με την εταιρεία ημιαγωγών. Η νέα συνεργασία προβλέπει την εγκατάσταση έως και 6 γιγαβάτ μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της AMD για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η Meta θα επενδύσει στην AMD μέσω δικαιώματος αγοράς (warrant) βάσει απόδοσης, που μπορεί να φτάσει έως και τα 160 εκατ. μετοχές της AMD.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της Meta ότι χρησιμοποιεί εκατομμύρια τσιπ της Nvidia για την ανάπτυξη των data centers της. Οι μετοχές της Nvidia, της εταιρείας-«αγαπημένης» της αγοράς στον τομέα των AI chips, υποχωρούσαν κατά 1%.

Οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν τη Δευτέρα, εν μέσω αναζωπύρωσης των ανησυχιών για πιθανές ανατροπές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους κλάδους. Παράλληλα, η απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των παγκόσμιων δασμών στο 15%, καθώς και οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διατήρησαν τους επενδυτές σε επιφυλακή. Την Τρίτη τέθηκε σε ισχύ γενικός δασμός 10% από τις ΗΠΑ.

Ενόψει της συνεδρίασης της Τρίτης, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά σημαντική εκδήλωση που διοργανώνει η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, δημιουργός του Claude. Η Anthropic αναμένεται να παρουσιάσει νέα προϊόντα και να επιδείξει τις τελευταίες δυνατότητες του Claude. Η προσμονή γύρω από την εκδήλωση — και οι ενδεχόμενες ανατροπές που μπορεί να επιφέρει — συνέβαλαν στις απώλειες του κλάδου λογισμικού τη Δευτέρα.

«Κανείς δεν θέλει να ρισκάρει πριν από μια ακόμη παρουσίαση νέου προϊόντος AI», ανέφεραν traders της Mizuho σε σημείωμά τους. «Κάθε νέα ανακοίνωση της Anthropic αντιμετωπίζεται ως ‘πρόσθετος ανταγωνισμός’ για το υφιστάμενο λογισμικό, είτε αυτό είναι δίκαιο είτε όχι. Έτσι, αντί να προσπαθούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα, οι επενδυτές επιλέγουν να μείνουν στο περιθώριο».

