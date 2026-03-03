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Επαναλειτουργούν την Τετάρτη 4/3 τα χρηματιστήρια σε Αμπού Ντάμπι και Ντουμπάι με πλαφόν διακύμανσης 5%
Χρηματιστήρια
17:32 - 03 Μαρ 2026

Επαναλειτουργούν την Τετάρτη 4/3 τα χρηματιστήρια σε Αμπού Ντάμπι και Ντουμπάι με πλαφόν διακύμανσης 5%

Reporter.gr Newsroom
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Σε επαναλειτουργία οδηγούνται την Τετάρτη 4 Μαρτίου οι δύο βασικές κεφαλαιαγορές των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από διήμερη αναστολή συναλλαγών που αποφασίστηκε λόγω της κλιμάκωσης της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αρχή Κεφαλαιαγοράς των ΗΑΕ, τόσο η Χρηματιστηριακή Αγορά του Ντουμπάι όσο και το Χρηματιστήριο του Αμπού Ντάμπι θα ανοίξουν εκ νέου, σηματοδοτώντας την προσπάθεια επιστροφής σε συνθήκες ομαλότητας μετά το προσωρινό «πάγωμα» της διαπραγμάτευσης τίτλων.

Ειδικότερα, το χρηματιστήριο του Ντουμπάι γνωστοποίησε ότι θα εφαρμοστεί προσωρινό κατώτατο όριο ημερήσιας διακύμανσης 5%, μέτρο που αποσκοπεί στον περιορισμό της υπερβολικής μεταβλητότητας και στη σταθεροποίηση της αγοράς σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Η ρυθμιστική αρχή διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως «θα συνεχίσει να λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα, σύμφωνα με την αποστολή της, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των επενδυτών». Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτές της Citigroup εκτιμούν ότι οι αγορές του Κόλπου διαθέτουν την ανθεκτικότητα να απορροφήσουν τις συνέπειες ενός βραχύβιου πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, προειδοποιούν πως μια παρατεταμένη στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να έχει βαθύτερες και πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις, επηρεάζοντας τη ρευστότητα, τις αποτιμήσεις και το επενδυτικό κλίμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ κινούνται σε διπλωματικό επίπεδο, ασκώντας ιδιωτικά πιέσεις προς συμμάχους τους, προκειμένου να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης που θα περιορίσει τη διάρκεια των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι να πεισθεί ο Donald Trump να επιδιώξει ταχύτερη αποκλιμάκωση, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω αποσταθεροποίησης στις αγορές και στην ευρύτερη περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ γεωπολιτικής έντασης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με τις αγορές του Κόλπου να επιχειρούν σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης.

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