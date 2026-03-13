ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αρνητικό γύρισμα στη Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
16:56 - 13 Μαρ 2026

Αρνητικό γύρισμα στη Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με κέρδη άνοιξε αυλαία σήμερα, Παρασκευή (13/3), η Wall Street, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά διέγραψε τα κέρδη και οι δείκτες «κοκκίνισαν».  

Οι δείκτες έχασαν γρήγορα το πρόσημο και έτσι - λίγο μετά τις 18:00 - ο Dow Jones κινείται στις 46.656,96 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%, ο S&P 500 κυμαίνεται στις 6.646,78 υποχωρώντας κατά 0,35% και ο Nasdaq στις 22.152,69 μονάδες με -0,71%.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρά την στιγμιαία άνοδο της ημέρας, ο S&P 500 οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 0,3%. Παράλληλα, και ο Dow Jones κατευθύνεται προς εβδομαδιαία πτώση 1,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,3% από την αρχή της εβδομάδας.

Η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου αντιστράφηκε την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI υποχώρησαν κατά 1%, κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent σημείωσαν πτώση 0,5%, στα 99 δολάρια το βαρέλι. Την Πέμπτη (12/3) το Brent είχε κλείσει πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.

Εν τω μεταξύ, οι φόβοι για τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν πάψει να υπάρχουν, αφού η Τεχεράνη δηλώνει πως η διέλευση δεν επιτρέπεται, ενώ από την άλλη ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποβάθμισε την κατάσταση, δηλώνοντας σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο ότι «το αντιμετωπίζουμε ήδη και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου, σε συνδυασμό με άλλες προκλήσεις στις αγορές, προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Chris Toomey, διευθύνοντα σύμβουλο στη Morgan Stanley Private Wealth Management. Η άνοδος των τιμών του αργού και οι φόβοι για αυξανόμενο πληθωρισμό έχουν επίσης περιορίσει τις προσδοκίες των επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στη χρονιά.

«Υπάρχει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει η ιδιωτική πίστωση… και υπάρχει και η κατάσταση στην ενέργεια», δήλωσε στο CNBC. «Το ενεργειακό ζήτημα είναι αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο».

Ο Toomey πρόσθεσε ότι εάν η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από δύο ή τρεις μήνες, «τότε θα πρόκειται για πραγματικό πρόβλημα».

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν και τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό από τον δείκτη που προτιμά η Fed. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Σε ετήσια βάση, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,8%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,9% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Ο δομικός δείκτης Core PCE, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, αυξήθηκε όπως αναμενόταν κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια.

Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αποδείχθηκε πολύ πιο αδύναμη από τις προβλέψεις, καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,7%. Η αναθεώρηση αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και πολύ κάτω από την πρόβλεψη 1,5% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 18:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Citi, JP Morgan και Barclays «ψηφίζουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Citi, JP Morgan και Barclays «ψηφίζουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη
Ειδήσεις

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης
Ειδήσεις

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 19:59

Citi, JP Morgan και Barclays «ψηφίζουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
18/06/2026 - 19:29

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 19:22

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για εμπρησμούς τζαμιών στη Δυτική Όχθη

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 19:05

Alter Ego Media: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:54

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Τεχνολογία
18/06/2026 - 18:45

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:34

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Πολιτική
18/06/2026 - 18:22

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 18:10

Accenture: Ανακοίνωσε εξαγορές $4,18 δισ. στην κυβερνοασφάλεια, αλλά στο Χρηματιστήριο έκανε «βουτιά» 14%

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:52

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Πολιτική
18/06/2026 - 17:48

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση €286 εκατ. στο Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ