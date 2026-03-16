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Αρνητικό γύρισμα στις ευρωαγορές ελέω γεωπολιτικής έντασης
Χρηματιστήρια
10:36 - 16 Μαρ 2026

Αρνητικό γύρισμα στις ευρωαγορές ελέω γεωπολιτικής έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» ξεκίνησαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και τις αυξημένες τιμές πετρελαίου, που το πρωί της Δευτέρας (16/3) ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια. Ωστόσο, πολύ γρήγορα έχασαν το πρόσημο και άρχισαν να σημειώνουν ήπιες απώλειες.  

Πιο αναλυτικά, λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Stoxx 600 «παίζει» στις 595,72 μονάδες με οριακή πτώση 0,02%, ενώ οι περισσότερες μεγάλες αγορές κάνουν στροφή στα «κόκκινα».

Έτσι, ο γαλλικός CAC «παίζει» στις 7,906.94 με απώλειες 0,11% και ο γερμανικός DAX κινείται στις 23,437.50 με οριακά κέρδη 0,03%. Μόνο ο FTSE κινείται υψηλότερα με άνοδο 0,29% στις 10,290.95 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ χάνει 0,29% στις 44,186.50 μονάδες και ο ΙΒΕΧ σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,19% στις 17,028.93 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει κατά βάση στραμμένο στα γεωπολιτικά, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Και οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν πτωτικά, με τους βασικούς δείκτες στα «κόκκινα», ενώ η εβδομάδα προβλέπεται δύσκολη και για τη Wall Street που έρχεται από μία ακόμη εβδομάδα απωλειών.

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