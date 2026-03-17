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Θετικό κλείσιμο για τις ευρωαγορές μετά την σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
19:47 - 17 Μαρ 2026

Θετικό κλείσιμο για τις ευρωαγορές μετά την σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ολοκλήρωσαν την Τρίτη 17/3 τις συναλλαγές τους με γενική άνοδο, μετά την σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου λίγο πιο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι λόγω ανησυχιών για την προσφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,67% στις 602,46 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να εμφανίζουν κέρδη. Στο πλαίσιο αυτό η κίνηση στους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες έχει ως εξής:

  • Γαλλικός CAC 40: 7.974,49 μονάδες, +0,49%
  • Ιταλικός FTSE MIB: 44.887,54 μονάδες, +1,22%
  • Βρετανικός FTSE 100: 10.403,60 μονάδες, +0,83%
  • Γερμανικός DAX: 23.720,76 μονάδες, +0,69%
  • Ισπανικός IBEX 35: 17.247,10 μονάδες, +0,92%

Κλάδοι όπως ενέργεια, ασφάλειες, τηλεπικοινωνίες και κοινωφελείς υπηρεσίες ηγήθηκαν της ανόδου, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές και οι βιομηχανίες υστέρησαν σε σχέση με τον γενικό δείκτη.

Ταυτόχρονα, οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν έως και 4%, προτού περιορίσουν τα κέρδη τους το απόγευμα της Τρίτης, καθώς η αβεβαιότητα για τον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την προστασία της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει.

Στις 16:35 ώρα Λονδίνου, το διεθνές benchmark Brent ήταν υψηλότερα κατά 1,5% στα 101,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI των ΗΠΑ σημείωνε άνοδο σχεδόν 1,2% στα 94,58 δολάρια ανά βαρέλι.

«Στέλνονται μεικτά μηνύματα από τη διοίκηση Τραμπ σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η αγορά επικεντρώνεται περισσότερο στις ενέργειες στο έδαφος που παραμένουν κλιμακωτές», δήλωσε ο Saul Kavonic, επικεφαλής έρευνας ενέργειας στην MST Marquee.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν τη διέλευση ιρανικών δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφράστηκε «απογοητευμένος» μετά την άρνηση των ευρωπαϊκών ηγετών να συμμετάσχουν, ενώ νέες επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στη Μέση Ανατολή έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται τώρα στη δράση των κεντρικών τραπεζών αυτήν την εβδομάδα, με τη Federal Reserve των ΗΠΑ να ξεκινά τη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της την Τρίτη.

Η Fed δέχεται συνεχή πίεση από τον Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια, ωστόσο ο πόλεμος με το Ιράν οδηγεί τους επενδυτές να προβλέπουν διατήρηση των επιτοκίων κατά την ανακοίνωση της νομισματικής πολιτικής την Τετάρτη.

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