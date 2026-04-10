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Ευρωαγορές: Απόπειρα ανάκαμψης με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
12:17 - 10 Απρ 2026

Ευρωαγορές: Απόπειρα ανάκαμψης με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν ελαφρώς ανοδικά σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, καθώς  η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζει να δοκιμάζει την αντοχή των επενδυτών.  

Γύρω στις 12:00 (ώρα Ελλάδος), ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,24% στις 614,10 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο DAX στη Γερμανία κινείται στις 23.825 μονάδες με κέρδη 0,21% , ο γαλλικός CAC «παίζει» στις 8.254,83 μονάδες με άνοδο 0,11% και ο βρετανικός FTSE στις 10.620 μονάδες περίπου, ενισχυόμενος κατά 0,16%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ σημειώνει οριακά κέρδη 0,05% στις 47.355,50 μονάδες, ενώ από την άλλη ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί κατά 0,19% στις 18.072,39 μονάδες.

Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως συμφώνησε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ενώ το τοπίο παραμένει θολό και η εκεχειρία εύθραυστη.

Να σημειωθεί ότι οι ευρωαγορές έρχονται από μία συνεδρίαση – την Μεγάλη Πέμπτη – κατά την οποία δυσκολεύτηκαν να βρουν κατεύθυνση, πιεσμένες από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στα μάκρο, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στον γερμανικό πληθωρισμό που επιταχύνθηκε στο 2,8% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα (10/4), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας Ρουθ Μπραντ δήλωσε ότι η σημαντική αύξηση στις τιμές της ενέργειας ωθεί τον πληθωρισμό ανοδικά, σημειώνοντας ότι ειδικά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Στην Ασία οι δείκτες κινήθηκαν κυρίως ανοδικά, οι περισσότεροι με κέρδη άνω του 1%. Παράλληλα, το βράδυ στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης «κέρδισαν» οι αγοραστές, με τον Dow Jones να γυρίζει στα «πράσινα» για το 2026.

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