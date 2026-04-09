ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Γύρισε» το κλίμα στη Wall: Ράλι στις μετοχές – O Dow έγινε θετικός για το 2026
Χρηματιστήρια
23:21 - 09 Απρ 2026

«Γύρισε» το κλίμα στη Wall: Ράλι στις μετοχές – O Dow έγινε θετικός για το 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές συνέχισαν το ράλι τους την Μεγάλη Πέμπτη 9/4, παρά το αρνητικό άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και ακόμη και ενώ οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν, εν μέσω διαρκούς αισιοδοξίας μεταξύ των επενδυτών ότι η εύθραυστη δίμηνη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί.

Ο S&P 500 ανέβηκε 0,62% και έκλεισε στις 6.824,66 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ανέβηκε 0,83% στις 22.822,42 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 275,88 μονάδες ή 0,58% και έκλεισε στις 48.185,80 μονάδες. Ο δείκτης των 30 μετοχών έγινε θετικός για το έτος, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.

Ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας αφότου ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να ανοίξει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για συνεχιζόμενες επιθέσεις στον Λίβανο ως παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποστηρίχθηκε επίσης από άνοδο άνω του 2% στις μετοχές της Meta Platforms μετά την παρουσίαση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Αντισταθμιστικοί τομείς της αγοράς σημείωσαν επίσης άνοδο, με τις μετοχές της Walmart να αυξάνονται, καθώς και εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως η Constellation Energy.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την άνοδο άνω του 2% στους τρεις κορυφαίους δείκτες των ΗΠΑ κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον Dow να καταγράφει την καλύτερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ χαλάρωσε τη στάση του σε ορισμένους αρχικούς υψηλούς δασμούς.

Την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ συμφώνησε να παύσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαρκεί πέντε εβδομάδες και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του κρίσιμου Στενού του Ορμούζ.

Η “διπλής όψης” εκεχειρία, ωστόσο, ήταν εξαρτημένη από τη συμφωνία του Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό. Η Τεχεράνη συμφώνησε να ανοίξει το πέρασμα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, αρκεί να σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και το Ισραήλ συμφώνησε επίσης στην εκεχειρία.

Ωστόσο, η συνολική διέλευση από το στενό δεν έχει βελτιωθεί από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία, καθώς μόνο μερικά φορτηγά πλοία, που μεταφέρουν ξηρό φορτίο και όχι πετρέλαιο, έχουν περάσει από τον κρίσιμο δίαυλο.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν αναπτυγμένες μέσα και γύρω από το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως με την “πραγματική συμφωνία”, δήλωσε ο Τραμπ Τετάρτη, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει δει η περιοχή μέχρι τώρα.

“Το γεγονός και μόνο ότι υπάρχει εκεχειρία και ότι και οι δύο πλευρές συμφωνούν σε αυτή δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να πιστεύουν ότι αυτή η κατάσταση θα επιλυθεί μακροπρόθεσμα,” δήλωσε ο Rick Wedell, Διευθύνων Επενδύσεων στην RFG Advisory.

Παρ’ όλα αυτά, όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το στενό, “τόσο πιο δύσκολο είναι να ανοίξουν ξανά όλα και τόσο μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τέτοια σοκ προσφοράς,” πρόσθεσε.

Ανοδικά και πάλι το πετρέλαιο - Κοντά στα 100 δολ. το WTI

Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, εν μέσω ενδείξεων για περαιτέρω απώλειες στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και ενώ τα πλοία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Το συμβόλαιο Μαΐου για το West Texas Intermediate κάνει άλμα 5,18% στα $99,27 το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει σχεδόν τα $103, ενώ το συμβόλαιο Ιουνίου του Brent κερδίζει 2,53% στα $97,15.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 23:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές
Ειδήσεις

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Καύσιμα: Το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκανίζει» το όφελος των εκπτώσεων στα διυλιστήρια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καύσιμα: Το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκανίζει» το όφελος των εκπτώσεων στα διυλιστήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:10

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Πολιτική
15/07/2026 - 15:04

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 15:02

Ανακοινώσεις Σαμαρά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 14:58

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού & παράταση προγράμματος

Εμπορεύματα
15/07/2026 - 14:52

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 14:49

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης των ΜμΕ είναι εξοντωτικό

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 14:30

Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 14:29

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
15/07/2026 - 14:22

Κοινοβουλευτική παρουσία για τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
15/07/2026 - 14:16

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000

Πολιτική
15/07/2026 - 14:11

«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος απέχει από την ΚΟ και καταγγέλλει σχέδιο για την επιστροφή Πολάκη

Νομίσματα
15/07/2026 - 14:00

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Περιβάλλον
15/07/2026 - 13:59

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:43

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

Υγεία
15/07/2026 - 13:39

8 στις 10 γυναίκες αποφεύγουν το χειρουργείο με την προεγχειρητική βιοψία μαστού

Πολιτική
15/07/2026 - 13:27

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πώς αξιολογείτε την υπονόμευση της έρευνας από την «Κυβέρνηση των Αρίστων»;

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:23

Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Παρέμβαση εισαγγελέα και έρευνα για τα έργα του Μετρό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 13:09

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στη 13η θέση της λίστας Fortune Most Admired Companies in Greece 2026

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 13:07

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 13:05

Ο Κασσελάκης στο κατώφλι της Βουλής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:04

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγροτική παραγωγή – Άνοδος τιμών και εξόδων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 12:58

Ο Όμιλος Σαράντη και η Μασούτης ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σύμπλευση για τη στήριξη των σχολείων των ακριτικών νησιών

Ναυτιλία
15/07/2026 - 12:58

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο

Οικονομία
15/07/2026 - 12:48

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση

Γιώργος Ραυτόπουλος
15/07/2026 - 12:41

Το χρονικό της αποσύνθεσης του ΣΥΡΙΖΑ

Ακίνητα
15/07/2026 - 12:26

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Νέα κριτήρια «ανοίγουν» περισσότερες κλειστές κατοικίες - Πώς θα πάρετε επιδότηση

Πολιτική
15/07/2026 - 12:16

Κορυφώνεται η «έξοδος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κοντοτόλη, Μαμουλάκης και Μεϊκόπουλος οι σημερινές αποχωρήσεις

Πολιτική
15/07/2026 - 12:04

Βελόπουλος: Μοναδικός μας οδηγός το εθνικό συμφέρον - Αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασίες

Οικονομία
15/07/2026 - 11:52

Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία η Αξιολόγηση Πυλώνων (Pillar Assessment) για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 11:52

Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ