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Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» αγνοώντας τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
08:20 - 27 Απρ 2026

Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» αγνοώντας τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν κυρίως ανοδικά τη Δευτέρα (27/4), καθώς οι επενδυτές αγνόησαν τις διπλωματικές τριβές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρότι η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή διατήρησε τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.  

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 1,4%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,83%, φτάνοντας επίσης σε νέο ρεκόρ.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,54%.

Ο Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,17%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,25%, μετά την αύξηση των βιομηχανικών κερδών της Κίνας κατά 15,8% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας από την άνοδο 15,2% των δύο πρώτων μηνών του έτους.

Το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε ανθεκτικό, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε το Σάββατο (25/4) τα σχέδια αποστολής του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Steve Witkoff και του Jared Kushner στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Πάρα πολύς χρόνος χάνεται σε ταξίδια, πολλή δουλειά! Επιπλέον, υπάρχει έντονη εσωτερική διαμάχη και σύγχυση στην “ηγεσία” τους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου κατά 2%, καθώς τα σχέδια για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρρευσαν εκ νέου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent crude ενισχύθηκαν πάνω από 2% φτάνοντας τα 107,49 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI crude oil σημείωσε άνοδο 1,79% στα 96,19 δολάρια.

Οι εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υψηλές, μετά από αναφορές ότι οι Φρουροί της Επανάστασης επιβιβάστηκαν σε δύο εμπορικά πλοία κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια στις ΗΠΑ κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά, με τα futures του Dow Jones Industrial Average να υποχωρούν κατά 0,2% ή 130 μονάδες. Τα futures του S&P 500 έχασαν 0,3%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 σημείωσαν επίσης πτώση 0,3%.

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