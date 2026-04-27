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Wall σε αναμονή: Ο S&amp;P «κολλάει» εν μέσω κρίσης με Ιράν και ανόδου του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
17:10 - 27 Απρ 2026

Wall σε αναμονή: Ο S&P «κολλάει» εν μέσω κρίσης με Ιράν και ανόδου του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος τη Δευτέρα 27/4, καθώς το αδιέξοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και η νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, διατηρώντας στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές ανησυχίες ενόψει μιας κρίσιμης εβδομάδας.

Ο ευρύτερος δείκτης κινήθηκε κοντά στα επίπεδα μηδενικής μεταβολής, με οριακές απώλειες 0,03%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,18% στις 24.790,891 μονάδες. Αμετάβλητος παραμένει και ο Dow Jones Industrial Average στις 49.225,41 μονάδες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο τα σχέδια αποστολής του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες εκεχειρίας σχετικά με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν τηλεφωνικά.

«Χάθηκε πολύς χρόνος σε ταξίδια, υπάρχει πολλή δουλειά!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε οι ίδιοι. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να καλέσουν!!!»

Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαέι, δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν τη Δευτέρα, καθώς ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 1%, ξεπερνώντας τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent Crude κατέγραψε επίσης άνοδο 1%, ξεπερνώντας τα 107 δολάρια ανά βαρέλι.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Ιράν φέρεται να έχει καταθέσει νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό της σύγκρουσης, προτείνοντας παράλληλα την αναβολή των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Παρότι πρόκειται για μια ήπια αρνητική εξέλιξη, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η σύγκρουση κινείται προς αποκλιμάκωση», ανέφερε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge σε σχετικό σημείωμα.

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