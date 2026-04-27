Axios: Νέα πρόταση του Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ με «πάγωμα» πυρηνικών συνομιλιών

Το Ιράν κατέθεσε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μια νέα πρόταση που αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό της σύγκρουσης, μεταθέτοντας ωστόσο τις συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές που επικαλείται το Axios.

Οι διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας καταγράφονται διαφωνίες σχετικά με το εύρος των πυρηνικών παραχωρήσεων που θα μπορούσαν να εξεταστούν. Η πρόταση της Τεχεράνης φαίνεται να παρακάμπτει προσωρινά αυτό το ζήτημα, επιδιώκοντας μια πιο άμεση συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή (26/4) ότι προτίθεται να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό, εκτιμώντας πως αυτό θα ασκήσει πίεση στην ιρανική πλευρά τις επόμενες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται πως η ένταση στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω το Σαββατοκύριακο, μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς απτά αποτελέσματα.

Παρότι ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, το ταξίδι τελικά ακυρώθηκε. Ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε στο Axios ότι η στάση της ιρανικής πλευράς τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

«Δεν έχει νόημα να τους στείλουμε σε μια πτήση 18 ωρών υπό τις παρούσες συνθήκες. Μπορούμε να συζητήσουμε το ίδιο αποτελεσματικά τηλεφωνικά. Αν οι Ιρανοί το επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε απλώς για να περιμένουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή (26/4), ο Αραγτσί είχε επαφές με αξιωματούχους του Ομάν στο Μουσκάτ, με βασικό θέμα το Στενό του Ορμούζ, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για νέο κύκλο συνομιλιών.

Σήμερα (27/4), ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μετέβη στη Ρωσία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο Αραγτσί παρουσίασε την ιδέα της προσωρινής παράκαμψης του πυρηνικού ζητήματος κατά τις επαφές του στο Ισλαμαμπάντ.

Μία από τις πηγές ανέφερε επίσης ότι ο Ιρανός υπουργός κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή εντός της ιρανικής ηγεσίας για το πώς θα απαντήσουν στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Οι ΗΠΑ, από τη μεριά τους, επιδιώκουν την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για τουλάχιστον δέκα χρόνια, καθώς και την απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν.

Η νέα πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω πακιστανών μεσολαβητών, δίνει προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ και στον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, είτε προβλέπεται η παράταση της εκεχειρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε η επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Με βάση το ίδιο σχέδιο, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν σε μεταγενέστερη φάση, αφού πρώτα διασφαλιστεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η άρση του αποκλεισμού.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη λάβει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές αν προτίθεται να την εξετάσει περαιτέρω.

«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές επαφές και οι ΗΠΑ δεν διαπραγματεύονται μέσω των μέσων ενημέρωσης. Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πάνω χέρι και θα προχωρήσουν μόνο σε μια συμφωνία που θέτει σε προτεραιότητα τον αμερικανικό λαό, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε στο Axios η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς.