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Ευρωαγορές: Άνοιγμα με αρνητικό πρόσημο μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς στην ΕΕ
Χρηματιστήρια
10:58 - 08 Μάι 2026

Ευρωαγορές: Άνοιγμα με αρνητικό πρόσημο μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν με σημαντικές απώλειες την Παρασκευή 8/5, μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή «πολύ υψηλότερων» δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,86% στις 611,14 μονάδες, με όλους τους κλάδους και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

  1. Γερμανικός DAX: -0,88% στις 24.457,25 μονάδες
  2. Βρετανικός FTSE: -0,64% στις 10.211,66 μονάδες
  3. Γαλλικός CAC: -0,76% στις 8.140,42 μονάδες
  4. Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,52% στις 18.104,30 μονάδες
  5. Ιταλικός ΜΙΒ: -0,23% στις 49.179,75 μονάδες

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «περίμενε υπομονετικά την Ε.Ε. να τηρήσει τη δική της πλευρά της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας», η οποία είχε επιτευχθεί τον περασμένο Ιούλιο, όταν ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν στη μείωση των δασμών από το απειλούμενο 30% στο 15%.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ε.Ε. είχε δεσμευθεί να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν.

«Συμφώνησα να τους δώσω προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας, διαφορετικά οι δασμοί τους θα αυξηθούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για καθολικό δασμό 15%, έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ανέτρεψε το καθεστώς των «ανταποδοτικών δασμών», κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος για το εμπόριο είχε δηλώσει στο CNBC ότι οι ΗΠΑ είχαν παραβιάσει επανειλημμένα τους όρους της συμφωνίας.

Στις Βρυξέλλες, οι εξελίξεις οδήγησαν ακόμη και σε αναβολή κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για τη συμφωνία, με Ευρωπαίο αξιωματούχο να χαρακτηρίζει τις κινήσεις Τραμπ ως «καθαρό δασμολογικό χάος».

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένει και η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εκ νέου πυρά στη διάρκεια της νύχτας. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του ABC News, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα «ένα απλό χτύπημα αγάπης», επιμένοντας ότι η εύθραυστη εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει.

Στη Βρετανία, συνεχίζεται η καταμέτρηση ψήφων από τις τοπικές εκλογές. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν απώλειες τόσο για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα όσο και για τους Συντηρητικούς της αντιπολίτευσης, ενώ το δεξιό Reform UK και οι Πράσινοι εμφανίζονται ενισχυμένοι.

Αν και η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, οι σημαντικές απώλειες των Εργατικών αναμένεται να εντείνουν την πίεση προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, του οποίου η πολιτική θέση θεωρείται ήδη εύθραυστη.

Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών τίτλων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, ενώ η στερλίνα ενισχυόταν κατά περίπου 0,2% έναντι του δολαρίου.

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