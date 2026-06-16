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Wall: Dow Jones σε νέα κορυφή - Bουτιά Nasdaq και chipmakers εν μέσω φθηνού πετρελαίου
Χρηματιστήρια
23:23 - 16 Ιουν 2026

Wall: Dow Jones σε νέα κορυφή - Bουτιά Nasdaq και chipmakers εν μέσω φθηνού πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη 16/6, καθώς οι επενδυτές μετακινήθηκαν από τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών προς κυκλικούς κλάδους, εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης των 30 μετοχών ενισχύθηκε κατά 0,64%, κλείνοντας στις 51.999,67 μονάδες και καταγράφοντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, ενώ ενδιάμεσα ξεπέρασε και τις 52.000. Αντίθετα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,63% κλείνοντας στις 7.513,75 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,15% και έκλεισε στις 26.376,344 μονάδες χάνοντας μέρος της χθεσινής του δυναμικής.

Πιέσεις στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq προκάλεσαν οι απώλειες σε αρκετές μετοχές ημιαγωγών. Η Advanced Micro Devices υποχώρησε πάνω από 5%, ενώ οι Broadcom και Micron Technology έχασαν πάνω από 3% η καθεμία. Η Nvidia κατέγραψε πτώση άνω του 1%.

Στον ενεργειακό τομέα, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία από την προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 5%, πέφτοντας κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Το αμερικανικό αργό WTI μειώθηκε επίσης κατά 5%, διαμορφούμενο περίπου στα 75 δολάρια το βαρέλι.

Καθώς το πετρέλαιο υποχωρούσε, οι μετοχές της Caterpillar οδήγησαν την άνοδο στον βιομηχανικό κλάδο, ενώ η JPMorgan Chase ήταν από τους κερδισμένους στις τράπεζες, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας θα ενισχύσουν την αμερικανική οικονομική ανάπτυξη. Η Caterpillar ενισχύθηκε πάνω από 2%, ενώ η JPMorgan πάνω από 3%.

Η SpaceX συνέχισε επίσης την εντυπωσιακή της πορεία, σημειώνοντας άνοδο 9%, κίνηση που προστέθηκε στα ισχυρά κέρδη από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα. Σε κάποια στιγμή της συνεδρίασης, η αποτίμησή της ξεπέρασε εκείνες των Microsoft και Amazon. Η τιμή εισαγωγής της ήταν 135 δολάρια, ενώ τελευταία διαπραγματευόταν γύρω στα 210 δολάρια.

Οι βασικοί δείκτες ενισχύονται μετά τη θετική συνεδρίαση της Δευτέρας, η οποία ακολούθησε την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές έχουν τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, με επίσημη τελετή υπογραφής να προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το κρίσιμο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά την Παρασκευή, γεγονός που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση σχεδόν 5% τη Δευτέρα. Αργότερα διευκρίνισε ότι το πέρασμα θα παραμείνει ανοιχτό χωρίς διόδια και μετά την αρχική περίοδο των 60 ημερών.

«Δεν έχουμε ξεμπλέξει ακόμα», δήλωσε ο Άντι Γκόλντμπεργκ, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Nomura Asset Management International.

«Αν οι τιμές του πετρελαίου μειωθούν απότομα, ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει, αλλά ταυτόχρονα θα επιστρέψει χρήμα στους καταναλωτές σε μια στιγμή που ήδη αισθάνονται καλύτερα οικονομικά, και έτσι μπορεί να προκύψει νέα πληθωριστική πίεση», πρόσθεσε. «Ο Warsh έχει μπροστά του μια δύσκολη εξισορρόπηση».

Πιο αναλυτικά, βουτιά άνω του 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη και κατρακύλησαν σε χαμηλό τριών μηνών εν μέσω αναφορών ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δίνει το πράσινο φως στο Ιράν να αρχίσει άμεσα να πουλάει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.

Το Brent έχασε 4,21 δολ. ή 5,1% και έκλεισε στα 78,96 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε 4,70 δολ. ή 5,8% στα 76,05 δολ. το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου.

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