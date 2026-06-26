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«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI
Χρηματιστήρια
17:10 - 26 Ιουν 2026

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 υποχωρεί την Παρασκευή 26/6, καθώς οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της.

Παράλληλα, εντάθηκαν οι ανησυχίες των επενδυτών για το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 0,50% στις 7.320,85 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 1% στις 25.117,334 μονάδες και ο Dow Jones Industrial Average χάνει 0,45% στις 51.695,09 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κινήθηκαν πτωτικά μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει την IPO της για το επόμενο έτος. Ως βασικοί λόγοι αναφέρονται η απογοητευτική πορεία της μετοχής της SpaceX μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, καθώς και η αυξημένη μεταβλητότητα που καταγράφεται στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αναλυτές της JPMorgan εκτίμησαν σε σχετικό σημείωμα ότι η πιθανή καθυστέρηση της δημόσιας εγγραφής της OpenAI δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ενδέχεται να καθυστερήσει η άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.

Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση του Adam Crisafulli της Vital Knowledge, ο οποίος σημείωσε ότι η αναβολή της IPO θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό των επενδύσεων στις απαραίτητες υποδομές.

Σε αυτό το κλίμα, η Micron Technology υποχώρησε κατά 5%, η Advanced Micro Devices (AMD) έχασε 4%, η Intel σημείωσε πτώση 3%, ενώ η Oracle κατέγραψε απώλειες άνω του 1%.

Η διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές ήταν ακόμη πιο έντονη στις ασιατικές αγορές. Η SoftBank Group, βασικός επενδυτής της OpenAI, ηγήθηκε των απωλειών, με τη μετοχή της να καταγράφει πτώση άνω του 12%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi έκλεισε με απώλειες 5,81%, στις 8.411,21 μονάδες, ενώ ο Kosdaq υποχώρησε κατά 4,10%, στις 851,37 μονάδες, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο επηρέασε συνολικά την περιοχή.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε χαμηλότερα κατά 4,15%, ενώ ο ευρύτερος Topix έχασε 1,32%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1,76%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε απώλειες 3%.

Πτωτικά κινήθηκαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί κατά 1%, καθώς το διεθνές κύμα πωλήσεων στις μετοχές τεχνολογίας επηρέασε και τις αγορές της Ευρώπης.

Η Julia Hermann, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της New York Life Investment Management, δήλωσε στο CNBC ότι η αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο όπου δοκιμάζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όπως ανέφερε, οι ημιαγωγοί και οι εταιρείες κατασκευής μνημών έχουν αναλάβει πλέον ηγετικό ρόλο στην αγορά, ωστόσο πρόκειται για έναν τεχνολογικό κλάδο με πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις λεγόμενες «Magnificent Seven», που κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η εικόνα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την απότομη αναθεώρηση των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), όχι μόνο ως προς το τι θα πράξει στη συνέχεια, αλλά και ως προς τους λόγους που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Όπως τόνισε, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την έντονη μεταβλητότητα στις αγορές.

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