Δυναμικό rebound στις ασιατικές αγορές - Άλμα για τον Kospi

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά στις απογευματινές συναλλαγές της Παρασκευής, αντιστρέφοντας προηγούμενες απώλειες που επηρεάστηκαν από την αποχώρηση επενδυτών από τις μετοχές τεχνολογίας.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας διεύρυνε τα αρχικά κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 1,36%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 1,17%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 4,65% και ο δείκτης Kosdaq υποχώρησε 1,68%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας πρόσθεσε 1,39%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1,57%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας σημείωσε άνοδο 1,15%. Ο δείκτης αναφοράς Taiex της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 0,2%.

Οι αγορές των ΗΠΑ είναι κλειστές για την αργία της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Την Πέμπτη (2/7) οι μετοχές στις έκλεισαν με ανάμεικτα αποτελέσματα με τον Dow Jones Industrial Average να κλείνει σε ιστορικό υψηλό, αφού μια χαμηλότερη από την αναμενόμενη αναφορά για την απασχόληση τον Ιούνιο τροφοδότησε ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων από την Federal Reserve.

Εν τω μεταξύ, η αδυναμία των μετοχών ημιαγωγών οδήγησε τον Nasdaq χαμηλότερα.