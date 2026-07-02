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Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:14 - 02 Ιουλ 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Ο βιομηχανικός δείκτης Dow της Wall Street σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό την Πέμπτη (2/7), καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, ενώ ο Nasdaq παρέμεινε υπό πίεση λόγω της νέας υποχώρησης του κλάδου των ημιαγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε άλμα 1,14% στις 52.899,24 μονάδες, ενώ ο S&P 500 500 κατέγραψε ήπιες ζημιές 0,06% στις 7.478,66 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,80% στις 25.832,67 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο κλάδος των ημιαγωγών κατέγραψε απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, επιβαρύνοντας τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) υποχώρησε κατά 5,2%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στις Teradyne και KLA, οι οποίες έχασαν περίπου 13% η καθεμία. Η Nvidia σημείωσε πτώση 2,1%, ενώ η Micron υποχώρησε κατά 6%.

«Πιθανόν να βρισκόμαστε μπροστά σε μια μετατόπιση κεφαλαίων από έναν κλάδο που έχει καταγράψει εξαιρετικές επιδόσεις τους τελευταίους μήνες προς άλλους τομείς της αγοράς. Παράλληλα, θεωρώ ότι εξελίσσεται και μια επαναξιολόγηση του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Anshul Sharma, επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth. «Αν οι εταιρείες γίνουν πιο ευαίσθητες στο κόστος της υπολογιστικής ισχύος (compute), ίσως αυτό αποτελέσει τον επόμενο βασικό παράγοντα στον οποίο θα επικεντρωθούν», πρόσθεσε.

Παρά τη μεταβλητότητα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες οδεύουν προς την ολοκλήρωση της συντομότερης, λόγω αργίας, χρηματιστηριακής εβδομάδας με ισχυρά κέρδη. Ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου άνω του 1,8%, ενώ ο Dow Jones και ο Nasdaq αναμένεται να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με κέρδη που ξεπερνούν το 1,7% και το 2,4%, αντίστοιχα.

Απογοήτευση από τα στοιχεία για την αγορά εργασίας

Τα στοιχεία για την απασχόληση έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 57.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, σημαντικά λιγότερες από τις 115.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Dow Jones. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,2%, έναντι εκτιμήσεων ότι θα παρέμενε στο 4,3%.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είναι πιθανό να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια υπό αυτές τις συνθήκες.

«Καθώς η αγορά προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η αντίδραση της Fed υπό την ηγεσία του προέδρου Κέβιν Γουόρς τα σημερινά στοιχεία μειώνουν την πίεση προς την κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Bradford Smith, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Janus Henderson Investors.

Όπως επισήμανε, ο ίδιος ο Γουόρς είχε δηλώσει στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ότι τα στοιχεία για την αγορά εργασίας αποκτούν πραγματική σημασία μόνο μετά την τρίτη αναθεώρησή τους και μέχρι τότε αποτελούν ουσιαστικά «ηχώ του παρελθόντος». Σύμφωνα με τον Smith, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις από τις τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, μια κάποια εξασθένηση στην αγορά εργασίας είναι πιθανό να οδηγήσει τη Fed στη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων τουλάχιστον έως την επόμενη συνεδρίασή της.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το Brent κατέγραψε ήπια άνοδο 0,06% στα 71,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 0,12% στα 68,5 δολάρια.

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