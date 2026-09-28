Wall: Επιστροφή στο «κόκκινο» για τους δείκτες καθώς εκτοξεύονται πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων

Οι μετοχές υποχωρούν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου τη Δευτέρα 28/9, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων επιβάρυνε το κλίμα στις αγορές κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 262 μονάδες ή 0,51% στις 51.566,64 μονάδες, ενώ ο S&P 500 χάνει κατά 0,42% στις 7.711,03 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 0,51% στις 26.932,229 μονάδες.

Το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 2%, στα 106,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν επίσης άνοδο περίπου 2%, στα 94,40 δολάρια, μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, των όρων που είχε θέσει το Ιράν για κατάπαυση του πυρός.

Νέα άνοδος στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν την έντονα ανοδική πορεία της προηγούμενης εβδομάδας.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 5,2%, ενώ η απόδοση του 30ετούς υπερέβη το 5,5%. Και οι δύο κινήθηκαν κοντά σε υψηλά πολλών ετών.

Η Wall Street προέρχεται από μια θετική εβδομάδα, κατά την οποία οι τεχνολογικές και συναφείς με την τεχνολογία μετοχές σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις. Η Meta Platforms ενισχύθηκε σχεδόν 13%, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης Muse της εταιρείας. Η Microsoft σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ Apple και Nvidia ενισχύθηκαν περισσότερο από 1% η καθεμία.

Οι επιδόσεις αυτές καταγράφηκαν παρά την έντονη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, με τους επενδυτές να αυξάνουν τα στοιχήματα για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, λόγω του επίμονα υψηλού πληθωρισμού.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφτασε την περασμένη εβδομάδα σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς ανήλθε σε υψηλό από το 2004. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου αυξήθηκε επίσης κατά περίπου 17 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο τα επιτόκια και τα νέα οικονομικά στοιχεία

«Η ταχεία άνοδος των αποδόσεων των 2ετών κρατικών ομολόγων παγκοσμίως σηματοδοτεί ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες χρειάζεται να αυξήσουν περαιτέρω τα επιτόκια πολιτικής, ως απάντηση στις πληθωριστικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω της πρόσφατης νέας κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research.

Όπως πρόσθεσε, οι υψηλότερες επιτοκιακές δαπάνες επιβαρύνουν παράλληλα τις προοπτικές για τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα διεθνώς.

Τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο και αυτή την εβδομάδα, καθώς πρόκειται να ανακοινωθούν σημαντικά οικονομικά στοιχεία.

Την Τετάρτη αναμένεται ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί τον βασικό δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed. Την Πέμπτη θα δημοσιοποιηθούν νέα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ, ενώ την Παρασκευή αναμένεται η ιδιαίτερα σημαντική έκθεση για την αγορά εργασίας του Σεπτεμβρίου.