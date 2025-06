Απασφάλισε ο Μασκ: Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν

«Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη λίστα Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχει δημοσιοποιηθεί», έγραψε ο Μασκ στο Χ.

«Να έχεις μια όμορφη μέρα, Ντόναλντ Τραμπ!» σχολίασε χλευαστικά.

«Σημειώστε αυτήν την ανάρτηση για το μέλλον. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί» πρόσθεσε με νόημα λίγο αργότερα ο μεγιστάνας.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!