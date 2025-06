Μασκ – Τραμπ: Μία φιλία πεθαίνει και μία βεντέτα γεννιέται

Παρά τους επαίνους και τον θερμό αποχαιρετισμό που επεφύλασσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ίλον Μασκ κατά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, φαίνεται πως οι φωτεινές ημέρες δεν έμελλε να κρατήσουν πολύ. Έτσι, μία εβδομάδα που είχε αρχίσει στραβά, φαίνεται πως θα τελειώσει με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ορίων. Το βράδυ της Πέμπτης (5/6), πάντως, φαίνεται πως η ρήξη είναι πλέον γεγονός και επιβεβαιώνεται συνεχώς μέσα από αλλεπάλληλες ειρωνικές αναρτήσεις στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Τα πράγματα δεν άργησαν να «στραβώσουν», αφού ο Ίλον Μασκ, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το DOGE, χαρακτήρισε το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης ως «αηδιαστικό έκτρωμα» και είπε πως οδηγεί την Αμερική στη χρεοκοπία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, υποβάθμισε αρχικά τον αντίκτυπο που είχαν τα αρνητικά σχόλια του πρώην συνεργάτη του Τραμπ, λέγοντας πως οι απόψεις του Μασκ είναι ήδη γνωστές στον πρόεδρο.

Δημοσίευμα της WSJ ανέφερε, ωστόσο, ότι ο Τραμπ και το κυβερνητικό επιτελείο αιφνιδιάστηκαν από την κριτική του μεγιστάνα, ο οποίος – όπως ισχυρίστηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι – είχε γνώση του νομοσχεδίου και είχε συνεργαστεί στενά, τους τέσσερις τελευταίους μήνες, με τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, ο Μασκ ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τον διορισμό του Τζάρεντ Αϊζακμαν, ενός σημαντικού συμμάχου του, για τη θέση του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο δισεκατομμυριούχος είχε παραπονεθεί σε συνεργάτες του ότι είχε δωρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην εκλογή του Τραμπ, και τελικά βλέπει τον υποψήφιο της NASA να αποσύρεται.

Εικάζεται, λοιπόν, ότι αυτή η απογοήτευση τον έκανε να επικρίνει τόσο έντονα το φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου «είναι πολύ νωρίς για να πούμε» εάν η σχέση του προέδρου με τον επιχειρηματία παραμένει καλή. «Ο Τραμπ μπορεί να συγχωρήσει, αλλά δεν ξεχνά», προσθέτουν, ενώ το Reuters έκανε λόγο για μία διαφωνία σε μία «αρμονική» κατά τα άλλα σχέση.

Τραμπ: «Με απογοήτευσε»

Ωστόσο, φαίνεται πως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το έχει πάρει τόσο χαλαρά στην πραγματικότητα, αφού παρουσία του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τον επισκέφθηκε στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Πέμπτης (5/6), δεν δίστασε να… ξεσπαθώσει εναντίον του πρώην συνεργάτη του.

Έτσι, ο Μερτς βρέθηκε να παρακολουθεί ενεός τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει: «Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια εξαιρετική σχέση… με απογοήτευσε», συμπληρώνοντας πως το νομοσχέδιο, το οποίο ο Μασκ κατακεραύνωσε, είναι «απίστευτο».

Μάλιστα, ο Τραμπ απέδωσε την κριτική του Μασκ στην απόφαση να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την οποία, όμως, γνώριζε εξαρχής, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Είναι εκνευρισμένος γι' αυτό... Το ήξερε αυτό από την αρχή» υποστήριξε, συμπληρώνοντας ότι ενδεχόμενη δεύτερη αιτία είναι ίσως ότι η κυβέρνηση «είπε όχι στην επιλογή του Μασκ για τη NASA», εννοώντας τον σύμμαχο του μεγιστάνα, Τζάρεντ Αϊζακμαν.

?TRUMP: "I'm very disappointed with Elon. I've helped him a lot. He knew the inner workings of the bill better than anybody sitting here. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem & he only developed the problem when he found out we're going to cut EV mandate" pic.twitter.com/aeCcmCAODQ — DogeDesigner (@cb_doge) June 5, 2025

Δεν δίστασε, δε, να δηλώσει «θα είχαμε κερδίσει στην Πενσιλβάνια και χωρίς τον Μασκ», ενώ έκανε και μία πρόβλεψη για το μέλλον, εικάζοντας πως το επόμενο βήμα του Ίλον Μασκ θα είναι να πει «άσχημα πράγματα» και για τον ίδιο.

Μασκ: Χωρίς εμένα δεν θα είχε εκλεγεί

Και δεν είχε άδικο, αφού λίγη μόλις ώρα αργότερα, ο Ίλον Μασκ επανήλθε, βάλλοντας ευθέως αυτή τη φορά κατά του Αμερικανού προέδρου.

«Χωρίς εμένα δεν θα είχε εκλεγεί», δήλωσε ο Μασκ, ενώ διέψευσε ότι είχε την παραμικρή ιδέα για το φορολογικό νομοσχέδιο, λέγοντας «ψέματα, αυτό το νομοσχέδιο δεν μου το έδειξε κανείς, ούτε μια φορά».

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

«Λέγε ό,τι θες», είπε ακόμη, ειρωνευόμενος τον Τραμπ.

Ανέσυρε, μάλιστα, και ένα tweet του Αμερικανού προέδρου από το 2013 στο οποίο έγραφε «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι επεκτείνουν το ανώτατο όριο χρέους—είμαι Ρεπουμπλικάνος και ντρέπομαι!», σχολιάζοντας «σοφά λόγια», ενώ ανασύροντας άλλη ανάρτηση του Τραμπ σχολίασε ειρωνικά «πού είναι αυτός ο τύπος σήμερα;».

Where is this guy today?? https://t.co/qcLNVSYEIB — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Αλλά αυτά ήταν μόνο το ορεκτικό, αφού λίγο αργότερα ο Ίλον Μασκ ανήρτησε μία δημοσκόπηση, βάσει της οποίας οι χρήστες του X θέλουν με συντριπτική πλειοψηφία «να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των μεσαίων ψηφοφόρων».

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Μασκ δεν μπορεί να είναι ο… εκλεκτός υποψήφιος, καθώς είναι γεννημένος στην Νότιο Αφρική, γεγονός που του απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Απάντηση Τραμπ: Του ζήτησα να φύγει και τρελάθηκε

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άφησε τα δηκτικά σχόλια του πρώην συνεργάτη του αναπάντητα, αλλά έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, μέσω νεώτερης ανάρτησής του στο Truth Social, λέγοντας ότι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας «έχει κουράσει».

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ο Ίλον είχε "ξεφτίσει", του ζήτησα να φύγει, του αφαίρεσα την υποχρέωση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ανάγκαζε όλους να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κανείς άλλος δεν ήθελε (και που ήξερε εδώ και μήνες ότι θα το έκανα!), και απλά ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ!»

Μάλιστα, κλιμακώνοντας κι άλλο, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να τερματίσει τις κυβερνητικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί με τις εταιρείες του Μασκ και τις ανάλογες επιδοτήσεις που λαμβάνει, γράφοντας και πάλι στο Truth Social: «Ο ευκολότερος τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα στον προϋπολογισμό μας, δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, είναι να τερματίσουμε τις κυβερνητικές επιδοτήσεις και τις συμβάσεις του Ίλον Μασκ».