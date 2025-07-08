Μασκ: Με το "America Party" φτάνει στο ζενίθ το ρίσκο για την Tesla

Ο Έλον Μασκ φαίνεται αποφασισμένος να παίξει ξανά στα άκρα, αυτή τη φορά στο πεδίο της πολιτικής. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της Tesla ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την ονομασία America Party. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Tesla αντιμετωπίζει σοβαρές επιχειρηματικές προκλήσεις, και οι επενδυτές βλέπουν την πολιτική ενασχόληση του Μασκ ως πηγή σημαντικού ρίσκου.

Όπως αναφέρει το Reuters, με την ανακοίνωση των σχεδίων του να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό κόμμα, ο Μασκ ανεβάζει τον δείκτη πολιτικού κινδύνου στο 1 για πολύ μικρότερη οικονομική ανταμοιβή.

Το πολιτικό στοίχημα του Μασκ στον Τραμπ αρχικά φάνηκε να αποδίδει. Οι μετοχές της Tesla εκτοξεύτηκαν μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς οι επενδυτές πόνταραν ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θα επωφεληθεί από την πρόσβασή του στον Πρόεδρο, προωθώντας πρωτοβουλίες όπως τα αυτόνομα οχήματα. Όμως οι σφοδρές περικοπές δαπανών που επέβαλε στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης προκάλεσαν αντιδράσεις από τους καταναλωτές, οδηγώντας σε πτώση των πωλήσεων της Tesla σε βασικές αγορές.

Καθώς η σχέση του Μασκ με βασικά πρόσωπα στον Λευκό Οίκο διαταράχθηκε, αποχώρησε από την κυβέρνηση στα τέλη Μαΐου. Οι επενδυτές της Tesla ήλπιζαν ότι η επιστροφή του στο τιμόνι θα αναζωογονούσε την τύχη της εταιρείας. Ωστόσο, ενώ οι μέτοχοι φαίνεται να πιστεύουν στις μελλοντικές καινοτομίες όπως τα ρομποταξί και τα ρομπότ, η σημερινή επιχείρηση παραπαίει.

Οι προβλέψεις των αναλυτών για τα κέρδη του έτους έχουν σχεδόν μειωθεί στο μισό από τον Ιανουάριο. Αυτό το μείγμα ελπίδας για το μέλλον και απογοητευτικού παρόντος εξηγεί γιατί – παρά την πτώση 6,5% στις αρχές των συναλλαγών τη Δευτέρα – η μετοχή της Tesla εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε εξωφρενικό 126 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, σύμφωνα με την LSEG.

Ακόμα και σε σύγκριση με ρομπότ και διαστημόπλοια, η πρόκληση προς το αμερικανικό πολιτικό δίπολο με ένα νέο κόμμα που ονομάζεται "America Party" ίσως είναι το πιο ριψοκίνδυνο βήμα πίστης του Μασκ μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι τρίτων κομμάτων έχουν ιστορικά αποτύχει στις ΗΠΑ. Ανεξάρτητοι πολιτικοί όπως ο δημοκρατικός σοσιαλιστής Μπέρνι Σάντερς καταλήγουν να λειτουργούν μέσα στο σύστημα των δύο κομμάτων, ενώ οι σημαντικότερες προσπάθειες εξωτερικών υποψηφίων στις δεκαετίες του 1960 και του 1990 δεν κατάφεραν να «σπάσουν» το σύστημα.

Ο Μασκ μπορεί να συμπεράνει ότι η δαπάνη μέρους της τεράστιας περιουσίας του για να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους ίσως του προσδώσει πολιτική επιρροή. Το πιλοτικό πρόγραμμα ρομποταξί της Tesla βρίσκεται υπό στενή εποπτεία από τις ρυθμιστικές αρχές. Η ευνοϊκή μεταχείριση που απολαμβάνει η εταιρεία στην Κίνα ίσως επίσης τίθεται υπό αμφισβήτηση καθώς η επιρροή του Μασκ στην Ουάσινγκτον μειώνεται, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.

Η SpaceX, επίσης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ομοσπονδιακά συμβόλαια. Όμως η τελευταία του στροφή προς την πολιτική αποσπά για άλλη μια φορά την προσοχή του. Έχει ήδη «κερδίσει» το πολιτικό παιχνίδι μία φορά υποστηρίζοντας τον Τραμπ, όπως είχε κυριαρχήσει και στα ηλεκτρικά οχήματα και την πρόωρη κυκλοφορία αυτόνομων λειτουργιών. Κάθε φορά, όμως, έχανε το πλεονέκτημά του.

Οι επενδυτές της Tesla δεν έχουν άλλη επιλογή από το να τον παρακολουθούν να προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, με όλο και πιο επίπονους και λιγότερο προφανώς κερδοφόρους τρόπους.